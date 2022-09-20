Şaşırtan iddia: ABD hükümeti uzaylılara alıştırmak için TV dizisi sipariş etmiş

Hollywood yapımcısı Bryce Zabel, bir "ABD ajanının", halkı dünya dışı varlıkların varlığına hazırlamak için kendilerinden istediği şeyi paylaştı, duyanların ağzı açık kaldı.

Sozcu.com.tr

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ABD’li yapımcı Bryce Zabel (68), “JC” ismindeki bir ajanın, uzaylılarla ilgili bazı verileri bir bilimkurgu şovuna dönüştürmesini istediğini söyledi.

Daily Star’ın haberine göre, şimdilerde bir UFO araştırmacısı olan Zabel, bilimkurgu türünde yayınlanan “Dark Skies” isimli TV şovunun lansman partisinde söz konusu ajanla iletişime geçti.

Dark Skies’ın yaratıcılarından Brent V. Friedman da olayı doğrulayarak, “Size bunun ne kadar gerçeküstü olduğunu anlatamam. Bazı hikaye fikirlerini bulmamıza yardım etmek istediler.”

“JC bana, ‘Bu bir damlama sistemi… Küçük yollarla gerçeği ortaya çıkarın’ dedi.”

“Şu anda milyonlarca insanın izlediği bir televizyon programınız var… Eğer onu gerçek olaylardan parçalarla bağlamaya başlarsak, herkesi ‘uzaylıların varlığına’ hazırlayabiliriz” dedi.

“BİZİ TEMASA HAZIRLIYORLAR”

“JC”den başka bir bilgi öğrenemediler ama UFO uzmanı Philip Mantle bunun münferit bir olay olmadığını söyledi.



Mantle, “Hollywood üzerinde etkili olan güçlerin olduğuna dair bir teori var. Bir zamanlar uzaylı filmleri, ‘War Of The Worlds’ gibi dünyayı istila etmekle ilgiliydi.”

“Ama sonra uzaylıların iyi ve arkadaş canlısı olduğunu ortaya çıkaran ‘E.T.’ yapımı gibi arkadaş canlısı oldular.”

“Teori, bizi temasa hazırlıyor olmaları. Bu yüzden uzaylılar ortaya çıktığında endişelenmemize gerek olmadığını düşünüyoruz” dedi.

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