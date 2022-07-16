Sims 4’te oyuncular, karakterlerinin cinsel yönelimini değiştirebilecek

Ünlü oyun şirketi EA, 28 Temmuz'da Sims 4 için 12. genişletme paketini yayınlayacak. Böylece geliştiricilerin LGBTQIA+ temsilini oyunda destekleme çabalarının bir parçası olarak tüm oyuncular, karakterlerinin cinsel yönelimlerini değiştirebilecekler.

Sozcu.com.tr

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Standart boyut

Simgurujessica olarak bilinen bir Sims 4 baş tasarımcısı yeniliği duyurdu. Simgurujessica, “Bu konuların karmaşık ve nüansla dolu olduğunu kabul etmek istiyorum. Bunu ilk sürüm 1.0 olarak görüyoruz ve oyuncuların daha geniş bir hikaye yelpazesini anlatmasına izin vermek için daha fazla araç ekleyebileceğimizi görmek için sabırsızlanıyoruz” dedi.

Simgurujessica duyurusuna şu şekilde devam etti: “Zamirlerin cinsiyet kimlikleri ile aynı şey olmadığını kabul ediyoruz. Hâlâ bu konuda gidecek bir yolumuz olduğunu biliyoruz. İlk oyunundan bu yana aynı cinsiyetten ilişkiler düzenlendi. Yine de, bu yeni ayarlar oyuncuların anlatmak istedikleri hikayeler üzerinde daha fazla kontrole sahip olmalarını sağlayacak.”

Ayrıca Sims 4’teki temsili geliştirmek için çalışmaların devam ettiği belirtiliyor. 2020’de ekip, karakterleri özelleştirmek için 100’den fazla cilt tonu eklemişti.

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