Size benzeyen sanal çocuklara aylık abonelikle sahip olabilirsiniz

Bir yapay zeka uzmanına göre, müstakbel anne babalar yakında "ucuz ve ele alınabilen" dijital çocukları tercih edebilir.

Sozcu.com.tr

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Yapay zeka konusunda İngiltere’nin önde gelen isimlerinden biri olan Catriona Campbell, “50 yıl içinde teknoloji o kadar ilerleyecek ki, Metaverse’de (sanal evren) var olan bebekler gerçek dünyadakilerden farklı olacak” diyor.

Guardian’ın haberine göre, Campbell, her gün gelişen internet ve sanal evren ortamında sanal dijital çocukların var olacağını söylerken bu durumun ileride sıradan olacağını ve yarım yüzyıl içinde toplum tarafından benimseneceğini tahmin ediyor.

Açıklama, akla 90’ların sonunda büyük bir dalga yakalayan Tamagotchi sanal bebeklerini getiriyor.

ÇOCUKLAR BÜYÜDÜKÇE KARAKTERLERİ DE DEĞİŞECEK

Campbell, sanal çocukların ebeveynlerine benzeyeceğini, onlarla oynayabileceğinizi ve kucaklayabileceğinizi söylüyor. Büyüdükçe farklılaşan konuşmaların yanı sıra simüle edilmiş duygusal tepkiler de ortaya koyabilecekler.

Peki ya artık onları istemezseniz veya onlardan sıkılırsanız? Eğer sanal çocuklara aylık abonelik esasına göre sahipseniz, ki Campbell bunun olabileceğini düşünüyor, o zaman onları iptal edebilirsiniz.

Minimum maliyet ve çevresel etki gibi avantajlarının yanı sıra daha az endişe içeren bir ebeveynlik deneyimi de sunuyor.

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