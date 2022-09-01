Snap, çalışanlarının yüzde 20’sini işten çıkaracak

Sosyal medya şirketi Snap, maliyetlerini düşürmek amacıyla çalışan sayısını yüzde 20 azaltma kararı aldığını duyurdu.

Sozcu.com.tr

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Teknoloji ve sosyal medya şirketlerinde işten çıkarmalar devam ediyor. Apple, Netflix ve Meta’dan sonra bir işten çıkarma haberi de Snap’ten geldi.

Snap Üst Yöneticisi Evan Spiegel, şirket çalışanlarına gönderdiği notta, düşük gelir artışı nedeniyle önemli kayıplardan kaçınmak için şirketin maliyetlerinin azaltılması gerektiğini vurguladı.

Spiegel, “Önemli sermaye rezervleri oluşturmuş ve diğer alanlardaki harcamaları azaltarak ekibimizin boyutunu küçültmekten kaçınmak için yoğun çaba sarf etmiş olsak da daha düşük gelir artışımızın sonuçlarıyla yüzleşmeli ve pazar ortamına uyum sağlamalıyız.” ifadesini kullandı.

PROJELER DURDURULACAK, İŞTEN ÇIKARMALAR BAŞLAYACAK

Gelir artışını yeniden hızlandırmaya yönelik çalışmalarına devam edeceklerini belirten Spiegel, Snap’in her ortamda uzun vadeli başarısının sağlanması gerektiğini belirtti.

Spiegel; büyüme, gelir artışı ve artırılmış gerçeklik olmak üzere 3 stratejik önceliğe odaklandıkları bir yapılanmaya gittiklerine işaret ederek, bu alanlara doğrudan katkıda bulunmayan projelerin durdurulacağını veya yatırımların önemli ölçüde azaltılacağını aktardı.

Ayrıca Spiegel, çalışan sayısını da yüzde 20 oranında azaltmak gibi zor bir karar aldıklarını duyurdu.

ABD basınında yer alan haberlerde ise Snap’in maliyetlerini düşürmeye yönelik aldığı kararların şirketin tahmini 500 milyon dolarlık tasarruf sağlamasına yardımcı olacağı kaydedildi. (AA)

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