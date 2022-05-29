Snapchat’ten yeni özellik: Paylaşılan Hikayeler

Snapchat etkileşimi artırmak için geliştirdiği yeni özelliğini sundu. Paylaşılan Hikayeler ile kullanıcılar hikaye oluştururken arkadaşlarını davet edebilecekler.

Sozcu.com.tr

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Snapchat “Paylaşılan Hikayeler” adlı yeni özelliğini tanıttı. Özellik var olan Özel Hikayeler’in bir uzantısı olarak sunuluyor.

Paylaşılan Hikayeler (Shared Stories), Snapchat kullanıcılarına paylaşılan anları paylaşılan anılara dönüştürmesine yardımcı olmayı amaçlıyor. Snapchat’te paylaşılan diğer hikayeler gibi, Paylaşılan Hikayeler de 24 saat sonra kayboluyor. Buradaki değişiklik, bu hikayeyi daha fazla fotoğraf veya video ile tamamlayabilecek arkadaşlar seçilmesine izin verilmesi.

Örneğin; kullanıcılar bir partide arkadaşlarının Paylaşılan Hikayeler oluşturmasına davet edebilirler. Davet edilen kişiler de ayrıca orijinalin yanında görünecek yeni hikayeler ekleyebilir. Bu şekilde, herkes o anın bir hatırasını oluşturmak için iş birliği yapmış olur.

Snapchat, Özel Hikayelere eklenen içeriğin, hikayeleri güvenli ve eğlenceli tutmak için otomatik dil algılama ve diğer araçların bir kombinasyonu kullanılarak dikkatle denetlendiğini söylüyor.

Paylaşılan Hikayeler özelliği iOS ve Android’deki Snapchat kullanıcılarına sunuluyor.

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