Solucan salyası plastik kirliliğine çözüm olabilir

İspanyol araştırmacılar, balmumu solucanının salyasında, sert ve dayanıklı bir malzeme olan polietilen plastiğini parçalayan kimyasallar keşfettiklerini açıkladılar.

Sozcu.com.tr

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İspanyol Ulusal Araştırma Konseyi, salyaya bir saat maruz kalan plastiklerin açık havada uzun süre kalmışcasına çözündüğünü öne sürerken kirlilikle başa çıkmak için doğal bir yöntem bulduklarını belirtiyor.

Dünya genelinde önemli bir sorun olan plastik kirliliğini azaltma, geri dönüştürme ve yeniden kullanma çabaları yavaş yavaş ilerleme kaydederken konu oldukça sağlam olan polietilen (PE) malzeme olduğunda çok az seçenek var.

Üretimin yaklaşık %30’unu oluşturan ve en yaygın kullanılan formlardan biri olan polietilen; borular, zemin kaplamaları ve şişeler gibi zor aşınan malzemeler de dahil olmak üzere çok çeşitli yerlerde kullanılırken aynı zamanda çantalar ve gıda kaplarında da kendine yer buluyor.

İLK KEZ 2017’DE KEŞFEDİLDİ

Bu plastik türü oksijene karşı oldukça dirençli olduğu için doğada çok yavaş parçalanıyor. Parçalamak için genellikle ısı veya UV ışığı ile ön işleme tabi tutulması gerekiyor.

BBC’nin haberine göre, İspanyol ekip, balmumu solucanlarının materyali parçalayabileceğini ilk kez 2017’de keşfetti, ancak bu yeni çalışmada, ana unsurun solucanın tükürüğündeki enzimler olduğunu keşfettiler.

Nature Communications dergisinde yayınlanan çalışmada, plastiğin çözünmesinin söz konusu canlının tükürüğüne maruz kalmasından sonraki bir saat içinde gerçekleşebileceğini ortaya koydular.

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