Sosyal medya devlerine “deepfake” uyarısı: Ceza verilecek

Son dönemde sosyal medya platformlarında hızla yayılan "deepfake" akımı yetkilileri endişelendirmeye devam ediyor. Fotoğraf ve videoları manipüle ederek yalan bilgi yayılmasının önüne geçmek isteyen Avrupa Birliği ağır para cezalarını gündemine aldı.

Sozcu.com.tr

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Sosyal medyada paylaşılan fotoğraf ve videolarda bireylerin yüzlerinin manipüle edilerek sanki konuşuyormuş gibi mimik yapılması teknolojisi olan “deepfake” endişe yaratmaya devam ediyor.

Özellikle Meta, Google ve Twitter gibi platformlarda hızla yayılan bu tür içeriklerle bilgi kirliliğinin önüne geçmek isteyen Avrupa Birliği, bu tür içerikleri engellemek için sosyal medya platformlarına çok sıkı önlemler getirmeyi gündemine aldı.

İngiliz haber ajansı Reuters, Avrupa Birliği’nin sosyal medya platformlarına ve şirketlerine bu tür içerikleri engellemeleri konusunda sert bir uyarıda bulunacağını aktardı. Haber ajansının ele geçirdiği belgelerde AB’nin sosyal medya platformlarına çok ciddi para cezaları getireceği görüldü.

Avrupa Birliği’nin “deepfake”in yanı sıra sahte hesaplarla mücadele etmeyi amaçladığı belirtilirken şirketlerin milyarlarca dolarlık ceza ödemeye mahkum edilebileceği belirtildi.

Avrupa Birliği’nin radarına aldığı şirketler arasında bünyesinde Facebook ve Instagram’ı da barındıran Meta, Google, Twitter ve TikTok yer alıyor. Bu tür bilgi kirliliğiyle mücadele etmeyen şirketlere küresel gelirlerinin yüzde 6’sı kadar ceza kesilmesinin gündemde olduğu belirtildi. Meta ve Google’ın yıllık gelirleri 118 milyar dolar ve 258 milyar dolar olarak kayıtlara geçerken bu da milyarlarca dolarlık bir ceza anlamına geliyor.

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