SpaceX ile Ay’a gidecek ilk yolcu belli oldu: Dennis Tito

Uzay turizmi öncülerinden Dennis Tito, Ay'a gitmek üzere başka bir uzay gezisi planlıyor.

Sozcu.com.tr

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82 yaşındaki Amerikalı mühendis Dennis Tito, 2001 yılında Uluslararası Uzay İstasyonu’nda (ISS) bir haftadan biraz fazla kalarak kendi uzay görevini finanse eden ilk kişi olup tarih yazdı.

Çarşamba günü SpaceX; Tito’nun, eşi Akiko ile yapacağı bir yolculukta Ay’ın yanından geçme planını açıkladı. Görev, SpaceX’in ikinci Ay gezisi olacak.

SpaceX yaptığı açıklamada, “Tito çifti, SpaceX’in uzun vadeli insanlı uzay uçuşunu ilerletme ve yaşamı çok gezegenli hale getirmeye yardımcı olma hedefine katkıda bulunma misyonuna katıldı” dedi.

Ay görevinin, yaklaşık bir hafta sürmesi bekleniyor ve 8’i henüz açıklanmasa da 10 yolcudan oluşması planlanıyor. Gezi sırasında, yolcuların Dünya’ya dönmeden önce Ay’ın etrafında uçmaları bekleniyor.

Tito, Ay yolculuğunun ilk olarak SpaceX ile yaklaşık bir yıl önce konuşulduğunu söyledi: “Yeniden uzayda uçmak ister miyim diye sordular. Eh, kesinlikle uzay istasyonuna geri dönmek istemiyorum. Dünyanın yörüngesine girmek bile istemiyorum. Sonra düşündüm ve Ay’a gitmekle ilgileneceğimi söyledim… Akiko’ya baktım, göz teması kurduk ve ‘Evet, ben de’ dedi. Her şey böyle başladı.”

Milyarder mühendisi Tito, ISS’ye gittiğinde uzaya gitmek için ilk ödeme yapan yolcu oldu ve gidiş-dönüş biletinin kendisine 20 milyon dolara mal olduğu söyledi. Ne SpaceX ne de Tito Ay gezisi için biletin maliyetini açıklamadı, ancak ISS gezisi için ödediğinden çok daha fazla olacağı düşünülüyor.

SpaceX’in önce Starship roketini test etmesi gerektiğinden, Ay turizmi uçuşlarının tarihleri henüz açıklanmadı.

Uzay turizmi büyüyen bir endüstri olmaya başladı. NASA, bu yılın başlarında ISS’ye ilk uzay turizmi gezisini organize ederken, geçen yıl SpaceX, özel olarak inşa edilmiş bir Crew Dragon kapsülünde üç günlük bir geziye dört profesyonel olmayan astronot gönderdi.

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