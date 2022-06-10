SpaceX’in kargo uçuşuna erteleme: Son testlerden geçemedi
SpaceX'in Uluslararası Uzay İstasyonu'na (ISS) yapmayı planladığı kargo uçuşu uzay aracının motorunda tespit edilen arıza nedeniyle iptal edildi.
SpaceX’in ISS’ye gerçekleştirmeyi planladığı CRS-25 adlı kargo uçuşu yaşanan teknik sorun nedeniyle iptal edildi. NASA'nın araştırmaları için ISS'ye ekipman götürmesi beklenen ve Falcon 9 roketiyle ISS'ye gitmesi planlanan Dragon kapsülü son teknik denetimlerden geçemedi.
SpaceX’ten yapılan açıklamada teknik problemin uzay aracının yörüngeye girerek manevra yapmasına imkan tanıyan bir motorla ilgili olduğu belirtilirken, NASA ve SpaceX’in yeni fırlatma için 28 Haziran’ı hedeflediği açıklandı.