SpaceX’ten uzaydaki ilk Amerikalı olan Alan Shepard’a saygı duruşu

SpaceX ekibi, uzaydaki ilk Amerikalı olan Alan Shepard'a ve onun Freedom 7 kapsülüne ithafen yeni Dragon kapsülüne 'Freedom' adını verdi. Uzay aracı astronotları ISS'ye götürecek.

Sozcu.com.tr

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NASA ve Avrupa Uzay Ajansı (ESA) astronotlarını ISS’ye götürecek bir sonraki SpaceX Crew Dragon kapsülü, Freedom olarak adlandırıldı. Crew-4 görevi olarak bilinen görevde, NASA’dan Kjell N. Lindgren, Robert Hines ve Jessica Watkins ile ESA’dan Samantha Cristoforetti’yi 19 Nisan’dan önce ISS’ye taşıyacak.

Astronotlar, uzaya çıkan ilk Amerikalı Alan Shepard’ın onuruna uzay aracına, Shepard’ın 5 Mayıs 1961’de uzaya çıkan Freedom 7’nin adını verdi. Freedom görevinin lideri Lindgren, Crew-4’ün Freedom adlı yeni bir Dragon kapsülüyle Uluslararası Uzay İstasyonu’na uçacağını söyledi.

Bu, SpaceX’in NASA için gerçekleştirdiği beşinci mürettebatlı uzay uçuşu olacak. SpaceX ve NASA, uçuşun 19 Nisan’da Florida’daki Kennedy Uzay Merkezi’nden fırlatılmak üzere yolda olduğunu söylüyor.

Alan Shepard, Mercury 7 astronotlarından biriydi ve 5 Mayıs 1961’de uzaya çıkan ilk Amerikalıydı. ABD ve Sovyetler Birliği arasındaki Soğuk Savaş uzay yarışında uzay aracı adı olarak Freedom’ı seçti.

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