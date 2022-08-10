Spotify, ana ekranını yeniden tasarladı

Spotify, salı günü mobil uygulamasının ana ekranı için yeni tasarımını duyurdu. Şirkete göre; yeni ana ekran, kullanıcıların sevebilecekleri yeni içerikleri keşfetmelerine yardımcı olurken müzik ve podcast'ler için de farklı bölümler sunmayı amaçlıyor.

Sozcu.com.tr

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Spotify, bir blog gönderisinde kullanıcıların yeni içerik önerileri almasını ve hatta son favorileri tekrar ziyaret etmelerini kolaylaştıracak yeni bir tasarım sunuyor.

Spotify’ın mobil uygulamasının yeni ana ekranı iki farklı kategoriye ayrılıyor: Müzik ve Podcast & Şovlar.

Müzik akışı, kullanıcıların müzik zevkine göre şarkı, albüm ve çalma listeleri önerilerine hızlı erişim sağlıyor. Spotify, yeni tasarımla yeni favoriler keşfetmenin her zamankinden daha kolay hale geleceğini söylüyor. Güncelleme ile ayrıca kullanıcıların dinledikleri şarkıları hızla beğenebilecekleri, paylaşabilecekleri ve çalabilecekleri yeni araçlar getiriyor.

Podcast & Shows sekmesinde ise, kullanıcıların takip ettiği yeni şov bölümleri vurgulanacak. Yeni tasarımda, kullanıcıların dinlediklerine göre yeni podcast önerileri de gelecek ve ayrıca dinleyiciler bölüm açıklamalarını okuyabilecek.

Spotify, yeni tasarımı sayesinde dinleyicilerin o anda aradıkları içerik türü arasında kolayca gezinmelerine de yardımcı olmayı hedefliyor. Güncellenmiş arayüz, deneyimi daha kişisel hale getirirken, kullanıcıların önerilerini daha da derinleştirmelerine olanak tanıyacak.

Spotify’ın yeni ana ekranı şimdi Android kullanıcılarına sunuluyor. Güncelleme, iOS cihazlar için önümüzdeki haftalarda kullanıma sunulacak.

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