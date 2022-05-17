Spotify, NFT özelliği için hazırlıklara başladı

Spotify'daki sanatçıların sayfaları diskografilerini, çalma listelerini ve iş birliklerini listelerken, yakında piyasaya sürülecek yeni özellikle artık NFT'ler de bu sayfalarda yer alabilecek.

Sozcu.com.tr

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Yayın hizmeti, sanal varlıkları benimseyen Steve Aoki ve The Wombats ile başlayarak, müzisyenlerin NFT’lerini tanıtmalarına izin verecek bir özelliği test etmeye başladı.

Şu anda, yalnızca ABD’de Spotify’ın Android uygulamasını kullananlar, sanatçıların profillerindeki NFT’leri görebilecek. Şirket, testleri rutin olarak yaptığını ve bazı özelliklerin gelecekte kullanıma sunulabileceğini, bazılarının ise yalnızca önemli öğrenme işlevi göreceğini hatırlatıyor.

Şimdilik Spotify’ın satışlardan kesinti yapmayacağı, aksine sanatçıların satılık dijital varlıklar hakkında daha fazla farkındalık kazanabilecekleri bir platform olacağı kaydedildi.

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