Spotify, yeni karaoke özelliğini tanıttı

Spotify, en son güncellemesi ile kullanıcıları şarkı söylemeye teşvik ediyor. Uygulama, kullanıcıların performansından sonra bir yapay zekâ aracılığıyla puan da veriyor.

Sozcu.com.tr

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Müzik yayıncısının en son güncellemesi, kullanıcılar tarafından “karaoke modu” olarak adlandırıldı. Yeni özellik, kullanıcılar şarkılarını söyledikten sonra şarkı sözleri ile notaları ne kadar doğru eşleştirdiklerini bildiren bir puan da sunuyor.

TikTok kullanıcısı Lyramoon’un yeni özelliği keşfetmesiyle özellik bir anda meşhur oldu.

Yeni özellik uygulamayı, ücretsiz kullananlar dahil tüm Spotify kullanıcıları tarafından kullanılabiliyor.

NASIL KULLANILIR?

Yeni özelliği kullanmak için öncelikle Spotify’ın güncel sürümünü yüklemiş olmak gerekiyor. Ardında herhangi bir şarkıyı seçtikten sonra şarkının sözlerini görüntülemek ve sağ üst köşede beliren “şarkı söyle” seçeneğine tıklamak gerekiyor.

Ses akışı uygulaması, ilk çeyrekte yıllık yüzde 15 artışla 182 milyon abone getirdi.

Şirket, yaptığı açıklamada, “İşimiz 1. çeyrekte güç ve dayanıklılık sergiledi. Genel olarak, işin performansından çok memnunuz ve gördüğümüz ilgiden son derece cesaret alıyoruz.”

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