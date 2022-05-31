Spotify’dan TikTok’a medya ve teknoloji devleri ABD’de çalışanlarına ne kadar ödüyor?

Tüketiciye doğrudan ulaşma isteği endüstrileri yeniden şekillendirirken şirketlerin iş gücünde de değişimi beraberinde getirdi. Medya ve teknoloji şirketlerinin en iyi yeteneğe sahip olma isteği artık işe alımlarda da onları karşı karşıya getiriyor. Peki hangi şirket ne kadar ödüyor?

Sozcu.com.tr

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Tüketiciye akış hizmeti sunmak teknoloji ve medyayı birbiriyle iç içe hale getirirken medya şirketlerini, teknoloji platformları gibi düşünmeye ve teknoloji devlerini de içeriğe odaklanmaya teşvik etti. Sonunda da medya ve teknoloji şirketlerinin aradıkları iş gücü büyük bir değişime uğradı.

Artık Disney de Netflix de Spotify da doğrudan kullanıcıya ulaşmak isterken çalışan seçiminde de karşı karşıya geliyor. Medya ve teknoloji devlerinin iş gücü için giderek daha fazla rekabet etmesi üzerine Insider da alandaki büyük oyuncuların en iyi yeteneklere ne kadar sunduğunu görmek için son ödeme verilerini analiz etti.

ABD Çalışma Bakanlığı Yabancı Çalışma Belgelendirme Ofisi tarafından yayınlanan veriler, şirketlerin ABD’de çalışma vizesi yoluyla işe almak istedikleri çalışanlarına ne kadar ödeme teklif ettiğini gösteriyor.

Şirketler genelinde 1 Ekim 2020 ve 31 Aralık 2021’e ait ödeme verileri incelendi. Netflix, Hulu, New York Times, Snapchat’in sahibi Snap, TikTok ve ana şirketi Bytedance, Amazon’un canlı yayın platformu Twitch ve Warner Bros. Discovery mercek altına alındı.

SPOTIFY

Müzik akış şirketi Spotify’ın 133 yabancı çalışan sertifikasyon başvurusunun ücretlerine göre, ABD’deki belirli pozisyonlar için yıllık 75.440 ila 293.356 dolar arasında değişen taban maaşlar teklif ettiği belirtiliyor.

Maaşların büyük çoğunluğu New York ve Boston merkezli roller içindi, ancak Spotify artık çalışanların her yerden çalışmasına izin veriyor.

Ayrıca İsveçli şirket, nisan ayında da işe alım yapmaya devam edeceğini söyledi. Şirket, yeni işe alınanların yarısından fazlasının araştırma ve geliştirme rollerinde yer almasıyla birlikte işin teknoloji ve ürün tarafına odaklandığını söyledi. Aynı zamanda satış ve pazarlamada da kadrolar oluşturuyor.

TIKTOK

Kısa video uygulaması TikTok ve ana şirketi Bytedance’in 256 yabancı çalışan sertifikasyon başvurusundan elde edilen ücretlere göre, ABD’deki belirli roller için saatte 30 dolardan yılda 400.000 dolara değişen temel maaşlar teklif ettiği belirtiliyor.

Maaşların çoğu, şirketlerin Mountain View, California ofislerinde bulunan pozisyonlar için.

TikTok, son yıllarda teknoloji ve medya alanında önemli bir oyuncu olarak ortaya çıktı. Şirkete göre, kullanıcı tabanı 2021’de dünya çapında bir milyar aylık aktif kullanıcıyı geçerek büyük bir yükseliş yaşadı. Artan talebi karşılamak için de personel alımı yapılıyor. Mart ayı itibarıyla web sitesinde listelenen yaklaşık 1.600 ABD iş ilanı bulunuyordu.

Şirket, bazı rakipleri gibi ekonomik gerilemenin ortasında işe alımları geri çekip çekmeyeceğine dair ise henüz bir açıklama yapmadı.

HULU

Disney’in ABD’li yayıncısı Hulu’nun 57 yabancı çalışan sertifikasyon başvurusunun ücretlerine göre, yayın platformu yıllık 93.150 ila 208.000 dolar arasında değişen maaş teklifinde bulunuyor.

Maaşların çoğu, veri bilimcisi ve yazılım mühendisi rolleri de dahil olmak üzere teknik işler için geçerli. Hulu’da pazarlama analisti ve içerik yöneticisi gibi roller de bulunuyor, ancak bu işlerin çoğu artık Disney’in daha geniş akış bölümünün bir parçası.

NETFLIX

Akış devi Netflix, 240 yabancı çalışan sertifikasyon başvurusunun ücretlerine göre, ABD’deki belirli rolleri için saatte 40.45 dolardan yılda 800.000 dolara kadar değişen taban maaşlar teklif etti.

Netflix’in iş gücü, şirketin büyüyen içerik çabalarını ve daha yakın zamanda oyun oynamayı desteklemek için kadro oluşturmasıyla son yıllarda hızla arttı. Geçen yıl bünyesine 1.900 tam zamanlı çalışan ekledi ve 2021’i dünya çapında 11.300 çalışanla tamamladı.

Ancak yayıncı, kısa süre önce abone sayısındaki düşüşü açıkladıktan sonra yeni önlemler aldı ve pazarlama, animasyon gibi bölümlerden işten çıkarmalar yaptı.

NEW YORK TIMES

New York Times, 60 yabancı çalışan sertifikasyon başvurusundan alınan ücretlere göre; ABD’deki belirli pozisyonlar için yılda 70.000 ila 306.000 dolar arasında değişen taban maaş teklif etti.

Pozisyonların çoğu New York’ta bulunurken bazıları Kaliforniya, Kuzey Karolina ve Teksas’ta bulunuyordu.

Medya şirketi son zamanlarda büyüme hareketleriyle birlikte, spor sitesi The Athletic’i ve geçtiğimiz aylarda bir fenomen haline gelen hit oyun Wordle’ı satın aldı. Gazetenin haber bölümü de son birkaç yılda genişledi. Şu anda yaklaşık 1.700 gazeteci çalışıyor.

SNAP

Snapchat’in ana şirketi Snap, ABD’deki çeşitli pozisyonlar için yılda 50.315 ila 500.000 dolar arasında değişen temel maaşlar ve hatta 303 yabancı çalışan sertifikasyon başvurusundan alınan ücretlere göre bir kişi için 1,95 milyon dolar teklif etti.

Maaşlar temel olarak veri, mühendislik ve ürün işleri ile bazı pazarlama pozisyonları için teklif edilirken, çalışma yerleri de Santa Monica, Seattle, Silicon Valley’s Mountain View, San Francisco veya New York’ta bulunuyordu.

TWITCH

Amazon’un canlı yayın devi Twitch’in 84 yabancı çalışan sertifikasyon başvurusunun ücretlerine göre; şirket, ABD’deki belirli roller için yıllık 60.174 dolar ile 201.968 dolar arasında değişen taban maaşlar teklif etti.

Maaşların çoğu, San Francisco, California merkezli veri, mühendislik ve diğer teknik işler içindi.

Şirket şubat ayında, analitik firması Rainmaker.gg’e göre 1,9 milyar saat izlenme süresine ulaştı ve ocak ayında gördüğü 2 milyar saate göre hafif bir düşüş kaydetti. Rakibi Facebook Gaming ise aynı ay 497 milyon saat izlenme süresine ulaşabildi.

WARNER BROS. DISCOVERY

Kısa süre önce Warner Bros. Discovery’yi oluşturmak üzere birleşen Discovery ve WarnerMedia, her iki şirket tarafından 1 Ekim 2020 ile 31 Aralık 2021 arasında gönderilen çalışma vizesi başvurularına dayanarak, ABD’deki çeşitli pozisyonlar için yıllık 300.000 dolara varan taban maaşlar teklif etti.

Veriler WarnerMedia’daki 58 maaşı ve Discovery’deki 80 maaşı içeriyordu.

WarnerMedia ve Discovery Inc. iş birliği personel almaya devam ediyor: Nisan ayında WarnerMedia’da 360’tan fazla çevrimiçi iş ilanı ve Discovery Inc.’de 300’den fazla açık pozisyon vardı.

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