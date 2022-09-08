Steve Jobs’un kızı iPhone 14 ile dalga geçti

Teknoloji devi Apple'ın kurucusu Steve Jobs'un kızı Eve Jobs, Apple'ın dün lansmanını yaptığı yeni iPhone 14 modeliyle dalga geçti. Jobs'un paylaşımı sosyal medyada gündem oldu.

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Standart boyut

Dün tüm dünya ile birlikte Türkiye’de Apple’ın beklenen lansmanı gerçekleşti ve iPhone 14 başta olmak üzere yeni ürünler tanıtıldı. iPhone’un yeni modelinin fiyatı dünyanın hemen hemen her ülkesinde gündem olurken, birçok kişi de yeni iPhone’u eskisinden farklı olmamakla eleştirdi.

Apple’ın kurucularından Steve Jobs’ın kızı Eve Jobs da bu isimlerden biriydi. iPhone 14’ün bir önceki modele göre çok fazla değişiklik içermemesi, Steve Jobs'ın kızı Eve Jobs tarafından ti’ye alındı. Jobs, Instagram hesabından yaptığı paylaşımda internette viral olan bir görüntüyü de ekleyerek, “Apple'ın bugünkü tanıtımından sonra iPhone 13'ten iPhone 14'e geçerken ben.” ifadelerini kullandı.

İşte o paylaşım;

Günümüzde modellik yapan Eve Jobs'un bu paylaşımı kısa sürede gündem olurken, sosyal medyada bir çok kişi Jobs’a destek verdi. Bir kullanıcı, “Kardeşim aynı şeyi tekrar tekrar yayınlıyorlar” derken, bir diğeri “Babanın zamanında böyle miydi” diyerek Steve Jobs’un Apple’ın başında olduğu döneme atıfta bulundu.

Jobs’un paylaşımı kısa sürede binlerce beğeni aldı.

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