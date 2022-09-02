Tek kelimelik tweet akımı nereden çıktı? Akıma siyasi liderler de katıldı
Dünyada milyonlarca kullanıcısı olan sosyal medya platformu Twitter'da başlayan tek kelimelik tweet akımı ünlülerden, siyasilere, şirketlerden, spor kulüplerine kadar herkesin ilgisini çekti. Tek kelimelik tweet akımı, CNN'in resmi hesabından atılan Türkçesi 'son dakika' anlamına gelen "breaking news" tweeti ile dünya geneline yayıldı.
Son yıllarda hayatımızın bir parçası haline gelen Twitter, bu kez milyonlarca kişinin katıldığı bir akım ile gündeme geldi. Tek kelimelik tweet akımı sosyal medyanın bugünkü gündemi oldu.
TEK KELİMELİK TWEET AKIMI NEREDEN ÇIKTI?
Uluslararası haber yayın organı CNN’in attığı Türkçesi ‘son dakika’ anlamına gelen “breaking news” tweeti yeni bir akım yarattı. Pek çok sosyal medya kullanıcısının yanı sıra şirketler, spor kulüpleri, ünlüler ve siyasiler de bu akıma katıldı.
MİLYONLARCA KULLANICI TEK KELİMELİK TWEET ATIYOR
Twitter başlayan akım ABD Başkanı Biden’dan, NASA’ya kadar geniş bir kullanıcı desteği gördü.
Uluslararası isimlerin yanı sıra Türkiye’den de yoğun bir katılımın olduğu akım siyasi partiler de ayak uydurdu.
Sosyal medya platformu Twitter’da başlayan ‘tek kelimelik tweet’ akımına CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, AKP’li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın “Türkiye” tweetini alıntılayarak katıldı.
Erdoğan’ın paylaşımını alıntılayan Kılıçdaroğlu, “Zam” yazdı.
Hazine ve Maliye Bakanı Nurettin Nebati de akıma kendisiyle özdeşleşen “ışıltı” kelimesiyle katıldı.
breaking news
— CNN (@CNN) September 1, 2022
— Kemal Kılıçdaroğlu (@kilicdarogluk) September 2, 2022
universe
— NASA (@NASA) September 1, 2022
Hürriyet
— Meral Akşener (@meral_aksener) September 2, 2022
democracy
— President Biden (@POTUS) September 2, 2022
Işıltı
— Dr.Nureddin NEBATİ (@NureddinNebati) September 2, 2022
Ankara
— Mansur Yavaş (@mansuryavas06) September 2, 2022
İcraat
— Ekrem İmamoğlu (@ekrem_imamoglu) September 2, 2022
Hayırdır
— Zeydan Karalar (@ZeydanKaralar01) September 2, 2022
Kurtuluş
— Tunç Soyer (@tuncsoyer) September 2, 2022