Tek kelimelik tweet akımı nereden çıktı? Akıma siyasi liderler de katıldı

Dünyada milyonlarca kullanıcısı olan sosyal medya platformu Twitter'da başlayan tek kelimelik tweet akımı ünlülerden, siyasilere, şirketlerden, spor kulüplerine kadar herkesin ilgisini çekti. Tek kelimelik tweet akımı, CNN'in resmi hesabından atılan Türkçesi 'son dakika' anlamına gelen "breaking news" tweeti ile dünya geneline yayıldı.

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Son yıllarda hayatımızın bir parçası haline gelen Twitter, bu kez milyonlarca kişinin katıldığı bir akım ile gündeme geldi. Tek kelimelik tweet akımı sosyal medyanın bugünkü gündemi oldu.

TEK KELİMELİK TWEET AKIMI NEREDEN ÇIKTI?

Uluslararası haber yayın organı CNN’in attığı Türkçesi ‘son dakika’ anlamına gelen “breaking news” tweeti yeni bir akım yarattı. Pek çok sosyal medya kullanıcısının yanı sıra şirketler, spor kulüpleri, ünlüler ve siyasiler de bu akıma katıldı.

MİLYONLARCA KULLANICI TEK KELİMELİK TWEET ATIYOR

Twitter başlayan akım ABD Başkanı Biden’dan, NASA’ya kadar geniş bir kullanıcı desteği gördü.

Uluslararası isimlerin yanı sıra Türkiye’den de yoğun bir katılımın olduğu akım siyasi partiler de ayak uydurdu.

Sosyal medya platformu Twitter’da başlayan ‘tek kelimelik tweet’ akımına CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, AKP’li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın “Türkiye” tweetini alıntılayarak katıldı.

Erdoğan’ın paylaşımını alıntılayan Kılıçdaroğlu, “Zam” yazdı.

Hazine ve Maliye Bakanı Nurettin Nebati de akıma kendisiyle özdeşleşen “ışıltı” kelimesiyle katıldı.

breaking news — CNN (@CNN) September 1, 2022

universe — NASA (@NASA) September 1, 2022

Hürriyet — Meral Akşener (@meral_aksener) September 2, 2022

democracy — President Biden (@POTUS) September 2, 2022

Işıltı — Dr.Nureddin NEBATİ (@NureddinNebati) September 2, 2022

Ankara — Mansur Yavaş (@mansuryavas06) September 2, 2022

Hayırdır — Zeydan Karalar (@ZeydanKaralar01) September 2, 2022