Teknoloji devi Apple yeni IOS 16’yı tanıttı! İşte özellikleri…

Apple, yeni işletim sistemi IOS 16'yı kullanıcılara duyurdu. Ağırlıklı olarak yazılım geliştirmeleri sunan Apple, iPhone ve Apple Watch için bazı özellikleri güncelledi.

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Teknoloji devi Apple, her yıl California’da düzenlediği Apple Dünya Geliştiricileri Konferansı’nda yeni ürünlerini tanıttı, lansmanını gerçekleştirdi.

OS 16’yı kullanıcılarıyla paylaşan Apple, geliştirilen bir yazılımla gönderilen mesajlarda düzenleme yapmanın mümkün kılınacağını duyurdu.

Yeni gelen özelliklere göre, cihazların kilit ekranı tamamen özelleştirilebilecek. iPhone'lara gelmesi merakla beklenen Always-on display özelliği en sonunda iOS 16 ile birlikte gelirken, bunun yanında widget gibi kullanılabilecek arka plan resimleri de telefonlarda yerini alacak.

iMessage’da artık gönderilen mesajı geri alma ve düzenleyebilme imkanı tanıyacak. SharePlay ile ekran paylaşılabilecek. Güncellemeyi ise iPhone 6S ve alt segment cihazlarda olmayacak.