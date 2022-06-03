Teknoloji dünyası bu olayı konuşuyor: Hiçbir şey yapmadan ayda 296 bin TL kazanıyorlar

Son dönemin gözde platformlarından podcast ile ilgili çarpıcı bir gerçek ortaya çıktı... Spotify ve Apple gibi şirketlerin de yer verdiği podcastlerde sakinleştirici özelliğe sahip olan "beyaz gürültü" yayınlayanların resmen konuşmadan ve enstrüman çalmadan ayda 18 bin dolara kadar para kazandığı açıklandı.

Sozcu.com.tr

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Günümüzde radyoların yerini alan akıllı telefonlardaki podcastlerle ilgili dikkat çekici bir detayı ABD’nin önde gelen medya kuruluşlarından Bloomberg ortaya çıkardı.

Söyleşilerin, müzik dinletilerinin olduğu podcastlerde neredeyse hiçbir şey yapmadan ayda on binlerce dolar kazanan platform sahipleri olduğunu aktaran Bloomberg, sakinleştirici özelliğe sahip olan ve bütün frekansların yer aldığı ses dalgalarını kullanan içerik üreticilerin ayda 18 bin dolar (yaklaşık 296 bin TL) kazandığını ifşa etti. Son dönemde gergin olan ve sakinleşmek isteyen insanların yağmur sesi, cırcır böceği sesi, rüzgar sesi gibi sesler dinlemek istediği belirtildi. Bu tür içeriklere büyük ilgi olduğu belirtilirken bazı içerik üreticilerin de statik sesini kullandığı aktarıldı.

Bu tür içeriklerin dinlenme rekoru kırdığı ve büyük bütçeli podcast kanalları ve içerik üreticileriyle yarıştığına dikkat çeken Bloomberg’e konuşan Todd Moore isimli bir ABD, “Siber güvenlik alanındaki işimi 2009’da bırakarak bu alanda uzmanlaşan bir podcast açtım. Günde 50 bin kişi beni dinliyor” dedi. Ayda 18.375 dolar kazandığını söyleyen Moore gibi isimlerin de sayılarının arttığı kaydedildi.

Bazı “beyaz gürültülü” içerik üreticilerinin günde 100 bin dinlendiği de belirtilirken, bu içeriklerin üretiminin çok kolay olduğu ve bu sebeple elde edilen gelirin de çok daha kârlı olduğu belirtildi.

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