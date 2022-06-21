Tektonik plakaların yeni haritası deprem tespiti için faydalı olabilir

Bilim insanları, yaklaşık 2,8 milyon yıl önce parçalanan ilk süper kıta Vaalbara gibi organize olmuş kıtaları gösteren, Dünya'nın tektonik plakalarının yeni bir haritasını çıkardılar.

Sozcu.com.tr

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Yeni tektonik plaka modeli, Dünya’nın 2,8 milyon yıl önce bir süper kıta olarak nasıl olduğunu gösteriyor.

Avustralya’daki Adelaide Üniversitesi’nden bilim insanları, bunun, depremler ve volkanlar gibi doğal tehlikeleri tahmin etmeye yardımcı olacağını umuyor.

Tektonik plakalar, kademeli şekilde kayarak depremlere ve volkanlara neden oluyor.

Daily Mail’in haberine göre araştırmacılar, milyonlarca yıl öncesine geri dönerek, Tazmanya’nın güneyinde bulunan Macquarie mikroplakası ve Hint ve Avustralya plakalarını ayıran Oğlak mikroplakası gibi yeni mikroplakaları da dahil ediyor.

TEKTONİK PLAKA MODELİ EN SON 2003’TE GÜNCELLENDİ

Üniversitenin Yer Bilimleri Bölümü Öğretim Üyesi Dr. Derrick Hasterok, “Plaka modelindeki en büyük değişiklikler, genellikle Pasifik Plakası ile sınırı San Andreas ve Kraliçe Charlotte Fayları olarak çizilen batı Kuzey Amerika’da oldu.”



“Fakat yeni çizilen sınır, daha önce çizilmiş dar bölgeden çok daha geniş, yaklaşık 1500 km.”



“Diğer büyük değişiklik ise Orta Asya’da. Plaka Avrasya’ya doğru yol alırken, yeni model artık Hindistan’ın kuzeyindeki tüm deformasyon bölgelerini içeriyor” dedi.

Hasterok, “Plaka modeli, jeo tehlikelerden kaynaklanan risk modellerini geliştirmek için kullanılabilir; orojenez modeli, jeodinamik sistemlerin anlaşılmasına ve Dünya’nın evriminin daha iyi modellenmesine yardımcı olur ve eyalet modeli, mineral aramalarını geliştirmek için kullanılabilir” diye ekledi.

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