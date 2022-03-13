Telefon pil ömrünü uzatmak için 4 etkili yöntem

Telefonun şarjının bitmesi ve hatta şarj aleti olmayan bir yerde telefon kapanmış bir şekilde kalmak, günümüz insanının en büyük sorunlarından biri haline geldi. Peki telefonu daha uzun süre kullanabilmek için pil ömrü nasıl uzatılabilir?

Sozcu.com.tr

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Akıllı telefonların hayatımıza girmesiyle beraber artık onlarsız bir an bile yaşamıyoruz. Bunun için de bir yere giderken nasıl cüzdan ve telefonumuzu hemen yanımıza alıyorsak şarj aletimizi de almayı asla ihmal etmiyoruz. Oysa şarj aleti de olmadan, uzun pil ömrü sayesinde telefonumuzu gönül rahatlığıyla kullanabiliriz.

Peki telefonun pil ömrünü uzatmak için ne yapmak gerekir?

YÜZDE SIFIRI GÖRMEMEYE ÇALIŞIN

Bazen telefonun pilini şarj etmek, şarj aleti yanımızda olmadığında ya da zamansızlıktan mümkün olmayabiliyor. Ancak şarjı yüzde sıfıra kadar tüketmek oldukça zararlı.

Pil her tamamen boşaldığında, bir şarj döngüsü tamamlanıyor. Pillerin sınırlı bir şarj döngüsü var ve tamamlanan her tam döngü pile zarar veriyor. Bu nedenle, pil ömrünü iyileştirmek için yüzde 80’e kadar şarj etmek ve yüzde 30’a kadar düştüğünde de yeniden şarj etmek yararlı olacaktır.

Bu, tam bir döngünün sık sık bitmesini engeller ve pilin mümkün olduğunca uzun süre en yüksek verimlilikte çalışmasına yardımcı olur.

ARKA PLANDA ÇALIŞAN UYGULAMALARI KAPATIN

Arka planda çalışan tüm uygulamaları temizlemek de oldukça etkili olacaktır. Çok fazla uygulama kullanılması halinde uzun vadede daha fazla enerji harcar. Ancak bu konuda da dikkat edilmesi gereken bir nokta var:

Uygulamaları arka planda çalışır durumda tutmak pili biraz azaltabilir; ancak WhatsApp veya Telegram gibi uygulamaların çok kullanılması halinde ve bu uygulamaların sürekli kapatılıp yeniden açılması aslında bir süre sonra zarar verir. Bu nedenle, yalnızca sık kullanılmayan uygulamaları kapatmak çok daha yararlı olacaktır. Sürekli olarak kullanılan bir uygulamanın açılıp kapatılmasındansa arka planda açık bırakmak pil sağlığını iyileştirecektir.

YENİLEMEYİ DURDURUN

Arka planda yenileme, akıllı telefonlarda kullanışlı bir özellik olabilir. Bu özellik, cihazda yeni e-postalar, tweet’ler ve diğer çevrimiçi içeriği göndermekten sorumlu. Ancak, aynı zamanda pilin de hızla tükenmesine neden olur.

Telefonun pil sağlığını iyileştirmek için uygulama yenilemeyi kapatmak etkili bir yöntem olabilir.

KLAVYE SESİNİ VE TİTREŞİMİ KAPATIN

Telefonun sanal klavyesinin tıklanmasından hoşlanıyor olabilirsiniz; ancak bu ses, pili de tüketecektir. Cihaza gürültü veya titreşim ekleyen herhangi bir özellik, telefonun şarjını azaltır. Bu nedenle, bu özelliği devre dışı bırakabilirsiniz.

ŞARJ EDİLİRKEN TELEFON KULLANILABİLİR Mİ?

Telefonun pil ömrünü iyileştirmeye çalışırken bir yandan da alışkanlık haline getirdiğimiz bazı davranışlarımız olabiliyor. Örneğin telefonu şarj ederken kullanmak gibi… Peki bu durumun telefonun pil ömrüne herhangi bir etkisi var mı?

Telefon şarj edilirken kullanmanın herhangi bir sakıncası yok. Hatta Samsung bu konuda şu açıklamaları bile yapıyor: “Evet, şarj olurken akıllı telefonunuzu kullanabilirsiniz. Telefonunuzu şarj olurken kullanmanın hiçbir tehlikesi yoktur. Telefonunuzu şarj ederken kullandığınızda, pil normalden daha yavaş bir hızda şarj olur.”

TELEFON PİLLERİNİN ÖMRÜ NE KADARDIR?

Cep telefonu pilleri ortalama 3 ila 5 yıl dayanır, ancak bu süre değişkenlik gösterebilir. Şarj alışkanlıkları, pilin ömründe önemli bir rol oynar. Pili ne kadar çok şarj ederseniz, kapasitesi zamanla o kadar azalacaktır.

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