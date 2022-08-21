Tesla aracının anahtarını eline implante ettirdi

Tesla sürücüsü, araba anahtarını sürekli yanında tutmak ve kaybetmemek için ilginç bir yönteme başvurdu. Sürücü, aracının anahtarını eline implante ettirdi.

Sozcu.com.tr

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Standart boyut

Tesla, akıllı araçlarıyla trafikte insanların sürüşlerini kolaylaştırmaya çalışırken teknoloji meraklıları da hayatlarını kolaylaştıracak farklı yöntemler deniyor.

Son olarak bir Tesla kullanıcısı aracının anahtarlarını eline implante ettirerek anahtar taşıma, kaybetme ya da unutma gibi gündelik hayatta yaşayabileceği dalgınlıklara son vermeyi başarmış gibi duruyor.

Tesla sahibi Brandon Dalaly, aracını açmak için artık anahtar taşımaya gerek duymuyor; çünkü sağ eline yerleştirilen küçük bir çip anahtar görevi görüyor.

Bir teknoloji uzmanı olan Dalaly, çipi test eden yaklaşık 100 kişilik bir beta grubunda yer alıyor. VivoKey Apex isimli şirkete göre; Java Kartı uygulamaları adı verilen küçük yazılım programlarını çalıştıran NFC güvenli bir çip. Dalaly, bu şirket sayesinde çiplerle vücuda kablosuz olarak uygulama yüklenebileceğini belirtiyor.

Dalaly, Twitter ve YouTube’da VivoKey Apex çipinin profesyonel bir delici tarafından implante edilmesini gösteren bir video paylaştı.

400 dolarlık oldukça hızlı prosedürün ardından Dalaly, Tesla’sının kilidini açmak için artık elinin arkasını kullanıyor. Dalaly, ilk defa eline çip taktırmıyor; daha önce de sol eline, iletişim bilgilerini, tıbbi bilgilerini ve evinin anahtarını saklayan daha küçük bir çip yerleştirtmiş.

Dalaly, çipi sosyal medyada paylaştıktan sonra pek çok kullanıcı, güvenliğinden endişe duyduğunu yazınca onlara şu şekilde yanıt verdi: “Bu teknolojinin şafağındayız ve bu çok niş bir ürün. Ve çok fazla geri dönüş oldu. İnsanlar Bill Gates’in Covid aşısına da izleme çipleri koyduğunu düşündü. Her zaman komplo teorileri geliştiriliyor.”

Dalaly, çipi implante ettirdiği anın görüntülerini Twitter’da paylaşırken Elon Musk’ı da mention’layarak şirketin CEO’suna duyurdu.

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