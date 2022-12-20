Tesla çalışanları ofise dönüş politikasını eleştirdikleri için kovuldular

Elon Musk, acımasız çalışma anlayışı ile eleştirilirken ve Twitter'da yaptığı değişikliklerle sansasyon yaratırken bir haber de Tesla tarafından geldi. İddialara göre Musk'ın şirketi Tesla'da çalışan iki kişi, ofise dönüş politikasını eleştirdikleri için kovuldular.

Sozcu.com.tr

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Elon Musk’ın şirketlerinde krizler bitmiyor. Twitter’da yaşanan yönetim değişikliğiyle uyguladığı katı çalışma kuralları tüm dünyadan eleştiriler alırken, sansasyonel teknoloji liderini Tesla’da da başka sorunlar bekliyor.

İki Tesla çalışanı, Elon Musk’ın tweet’lerinden ve katı ofise dönüş politikasından şikayet ettikleri için kovulduklarını söylüyor. Aralık ayının başlarında Ulusal Çalışma İlişkileri Kurulu’na yapılan şikayetlere göre; çalışanlar çalışma koşullarını tartıştıkları için kovulduklarını iddia ediyorlar.

Avukatlarının yaptığı basın açıklamasına göre; çalışanlar Tesla’nın yönetim ekibine mektup yazan bir grubun parçasıydı.

Mektupta; çalışanlar, mayıs ayında duyurulan ve tüm Tesla çalışanlarının haftada en az 40 saat ofiste çalışmasını gerektiren katı ofise dönüş politikasında değişiklik yapılması çağrısında bulundu. O sırada Musk ise, ofise dönüş politikasını kabul etmeyen çalışanların kendilerine yeni bir iş aramalarını tweet’lemişti.

Çalışanların avukatları, Musk’ın cinselleştirilmiş tweet’lerinin Tesla’nın taciz karşıtı politikasını ihlal ettiğini de söyledi.

Tesla uzun süredir şirketteki ve fabrikalardaki yaşanan çalışma sorunlarıyla gündeme geliyordu. Kasım ayında, bir grup SpaceX çalışanı da Musk’ın davranışını anlatan açık bir mektup yazdıktan sonra kovulduklarını söyleyerek benzer bir şikayette bulunmuştu.

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