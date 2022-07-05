Tesla, yine ırkçılık iddialarıyla gündemde

Bir grup Tesla çalışanı, şirkette ırkçılığın hakim olduğunu ve yönetimin bu duruma karşı gelmek için herhangi bir şey yapmadığını iddia ederek şirkete dava açıyor.

Sozcu.com.tr

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15 Tesla çalışanı, şirketi California fabrikasında ırk ayrımcılığını önlemediği iddiasıyla dava ediyor. Geçen hafta bir Kaliforniya mahkemesinde açılan davada, çalışanlar iş yerinde ırkçı hakaretlere, aşağılayıcı yorumlara ve ırkçı motivasyonlu tacize maruz kaldıklarını iddia ettiler.

Çalışanlar, sık sık ırkçı veya ayrımcı terimlerin kullanıldığını iddia ediyor. Ayrıca Tesla fabrikasında tuvalet duvarlarına, banklara ve dolaplara ırkçı grafitiler bırakıldığı da iddia edildi.

Davada yönetimin de konuyla ilgili şikayetleri ve ihbarları dikkate almadığı ve ayrımcılıkla ilgili şikayette bulunan çalışanlara misillemede bulunduğu belirtildi.

ŞİKAYET EDİNCE YÖNETİMİN HEDEFİ HALİNE GELDİ

Eski bir Tesla çalışanı olan Jasmin Wilson, iş arkadaşları ve yöneticileri tarafından cinsel ve ırksal tacize uğradığını iddia ediyor. Yöneticilerinin, ayrımcılığa son vermek için hiçbir şey yapmadığı ve bunun yerine misilleme yaparak kendisini hedef alan politikalar oluşturduğunu söylüyor.

Yine Tesla’da çalışan Nathaniel Aziel Gonsalves de Tesla’da sürekli olarak ırk ayrımcılığını bildirdiği için misilleme olarak dokuz yıl sonunda aniden kovulduğunu iddia ediyor.

Tesla, daha önce ayrımcılık yaptığı gerekçesiyle davalara konu olmuştu. Hatta geçen yıl, siyahi bir asansör operatörü Tesla’yı ırk ayrımcılığını önlemek için yeterince önlem almamakla suçlayan davasını kazandı ve kendisine 15 milyon dolarlık tazminat ödendi.

TESLA, İDDİALARI REDDETTİ

Şubat ayında, Kaliforniya’nın Adil İstihdam ve Konut Departmanı, Tesla’ya şirketin Fremont fabrikasının siyahi çalışanların ırksal hakaretlere maruz kaldığını ve ayrımcılığa uğradığını iddia eden bir dava açtı. Otomobil üreticisi ayrıca ABD Eşit İstihdam Fırsatı Komisyonu tarafından da soruşturma altında.

Tesla, blogunda yaptığı bir yayında ayrımcılık iddialarını reddetti ve şirketin her türlü ayrımcılığa ve tacize şiddetle karşı çıktığını belirtti.

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