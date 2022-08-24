Tesla’ya 2007’de yatırım yapmayan adam konuştu: En büyük pişmanlığım

2007 yılında henüz emekleme aşamasındayken "bir otomotiv şirketine yatırım yapmak mantıklı değil" diyen yatırımcı sonrasında yaşadığı pişmanlığı yıllar sonra anlattı.

Sozcu.com.tr

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ABD’li milyarder John Doerr, 2007 yılında Tesla henüz kurulmuşken yatırım yapmadığı için yaşadığı pişmanlığı anlattı…

Bloomberg’e konuşan Doerr, 11.5 milyar dolarlık servete sahip olsa da elektrikli otomobil üreticisi Tesla’ya yatırım yapmadığı için çok pişman olduğunu söyledi. “Hayatımın en büyük hatası” diye konuşan Doerr, “Dünyanın en değerli otomotiv üreticisi olmadan öncesine keşke dönebilsem de yatırım fırsatını değerlendirsem” dedi.

Doerr, Tesla’nın kurucusu Elon Musk’ın o dönemde güven vermediğini ve “çılgın girişimci” imajının olduğunu da söylerken, “O dönem bir otomotiv şirketine yatırım yapmak cazip gelmedi çünkü ihtimaller Tesla’ya karşıydı” ifadesini kullandı. Doerr, “Bu muhtemelen bütün zamanların en kötü yatırımı oldu” dedi.

Şu an 933.92 milyar dolar değerinde olan Tesla’ya erken yatırım yapanlar ciddi bir gelir elde etti. Google’ın kurucu ortaklarından Sergey Brin, 2008 yılında 500 bin dolar yatırım yapmıştı ve o para bugün 40 milyon dolar oldu. Şu an Brin, hisselerini satmak isterse en az 100 milyon dolar elde edebilir.