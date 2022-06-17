TikTok: “Facebook gibi bir sosyal ağ değiliz, bir eğlence platformuyuz”

Daha önce Facebook'ta çalışan bir TikTok yöneticisi, TikTok'un bir sosyal ağ olmadığını, Facebook'un da TikTok'u kopyalamaya çalışması halinde zor durumlar yaşayabileceğini söyledi.

Sozcu.com.tr

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Meta bir süredir Facebook ve Instagram için TikTok’taki özelliklere benzer yenilikler getirmeye çalışıyor. Ancak bu hamleleri daha önce Facebook’ta görev almış, şimdilerde TikTok’ta çalışan bir yönetici tarafından sakıncalı olarak değerlendiriliyor.

TikTok’un küresel iş çözümleri başkanı Blake Chandlee, CNBC’ye verdiği demeçte, “Facebook sosyal bir platformdur. Tüm algoritmalarını sosyal grafiğe göre oluşturdular. Bu, onların temel yetkinliği; bizim değil” dedi.

Chandlee, 2019’da TikTok’a katılmadan önce Facebook’ta 12 yıl geçirdi. Şimdi de eski işvereninin TikTok’u kopyalamaya çalışması halinde başının belaya gireceğini ve sonunda kullanıcılara ve markalara daha düşük bir deneyim sunacağını söyledi.

FACEBOOK’UN ATAĞI DEVAM EDİYOR

Facebook, kısa video pazarına ilk girişini 2020’de Instagram Reels ile yaptı. Geçen yıl, aynı hizmeti Facebook uygulamasına da taşıdı.

Hatta Facebook’tan Tom Alison, TikTok’un dünyanın en büyük sosyal ağından giderek daha fazla pay çaldığını söyledi. Alison, “Muhtemelen tam olarak benimsemediğimiz veya görmediğimiz şey, bu formatın ne kadar sosyal olabileceği” dedi.

Facebook, arkadaşlar tarafından paylaşılıp paylaşılmadığına bakılmaksızın daha fazla içerik önererek birincil beslemesini TikTok’a daha çok benzeyecek şekilde değiştirmeyi planladığını da açıkladı.

Yılın başlarında Zuckerberg de TikTok’un artan rekabet baskısını kabul ederek, “Bu nedenle, Reels’e odaklanmamız uzun vadede çok önemli” demişti.

“NE KADAR PARA AKITSA DA REKABET EDEMEZ”

Ancak Chandlee Meta’nın bu hamlelerinin uzun vadede başarılı olmayacağını Google+ örneği ile açıklıyor:

“Google’ın Google+’ı ne zaman oluşturduğunu hatırlıyorsunuz. Ancak Google, sosyal ağ oluşturma çabalarına ne kadar para akıtsa da insanların arkadaşlarıyla bağlantı kurmak, fotoğraf ve güncelleme paylaşmak için varsayılan yeri haline gelen Facebook ile rekabet edemedi. Google’ın değerinin arama olduğu ve Facebook’un sosyal alanda gerçekten iyi olduğu ortaya çıktı. Şimdi de aynı şeyi görüyorum. Yaptığımız işte gerçekten iyiyiz. Bu kültürel eğilimleri ve insanların TikTok’ta sahip olduğu bu eşsiz deneyimi ortaya çıkarıyoruz.”

Chandlee, Zuckerberg’e derin saygı duyduğunu ve hem Facebook hem de Google’ı güçlü bir rakip olarak gördüğünü de sözlerine ekledi.

Chandlee, Facebook’un bir süredir yakındığı reklam harcamalarıyla ilgili de olumlu açıklamalar yaptı. TikTok’ta reklam harcamalarında bir yavaşlama görmediğini de belirtti: “Reklam pazarında yüzde 2 ile yüzde 6 arasında bir yavaşlama olacağını duydum, ancak bunu görmedik. Bazılarının gördüğü ters rüzgarları görmüyoruz” dedi.

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