TikTok videosu paylaştı, Apple’daki işinden oldu

Apple'ın pazarlama departmanında çalışan Nylah Boone, paylaştığı bir TikTok videosunun viral olmasıyla beraber Apple'daki işinden oldu.

Sozcu.com.tr

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Nylah Boone, “Teknolojide çalışan siyah kızın hayatından bir gün” isimli videosu, TikTok’ta viral olunca Apple’daki işinden çıkarıldı. Boone, videoda şirket içinde herhangi bir gizli olayı ortaya çıkarmadı, bilgi paylaşmadı sadece Apple’daki ofisinde çekimler yaptı.

Boone, yalnızca diğer beyaz olmayan kadınlara bu tür bir kariyerin onlar için bir seçenek olabileceğini göstermeye çalıştığını söyledi.

Kendisini bir mikro influencer olarak gören Boone, nisan ayında, Apple’da çalışırken ofisteki bir gününün videosunu yayınladı. Sabah rutinini ve işe gidiş gelişini, ofis içi bir pastane barından görüntüleri ve iş arkadaşlarıyla öğle yemeğindeki anları videoya ekledi. Boone’un paylaştığı video; günlük rutini, işi hakkında soru soran ve kariyer tavsiyesi almak isteyen yüzlerce yorum alırken yaklaşık 400 bin görüntülemeye ulaştı.

Boone, “Takipçilerim, bana ulaşan ya da yorum yapan insanların yüzde 80’i siyah kadındı. Diğer siyah kadınlarla bağlantı kurabilmek ve onları teşvik etmek benim için önemliydi” diyor.

Mayıs ayında Boone’un, sözleşmesi yenilenmedi ve Apple’daki işini kaybetti. Bununla ilgili de videolar yayınladı.

Boone, işle ilgili TikTok videosu paylaşıp Apple’daki kariyerini tehlikeye sokan ilk kişi değil. Birkaç ay önce, Apple mühendisi Paris Campbell, iPhone’unu kaybetmesi üzerine şantaj yapılan biri için faydalı içerikler yayınladıktan sonra işini kaybetmekle tehdit edildi. Video evde çekildi, ancak kendisini videoda bir Apple çalışanı olarak tanıtmasının şirket politikası ihlali olduğu söylendi.

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