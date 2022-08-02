TikTok’la rekabet ettiğini kabul eden Instagram’dan büyük adım

Instagram CEO'su Adam Mosseri'nin, sosyal ağın, TikTok ile rekabetinin yoğunlaşmasının bir işareti olarak ABD'den İngiltere'ye taşınacağı açıklandı.

Sozcu.com.tr

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39 yaşındaki İsrail ve ABD vatandaşı Adam Mosseri, 2018’den beri Instagram’ın CEO’luğu görevini sürdürüyor.

Instagram’ın ana şirketi olan Meta’yı kuran milyarder Mark Zuckerberg’in de güvenilir bir müttefiki olan Mosseri, yeni bir stratejinin parçası olarak Londra’ya taşınıyor.



Mosseri’nin Kaliforniya’daki Silikon Vadisi’nden taşındığını ilk kez bildiren Financial Times, yer değiştirmenin geçici olduğunu ve kısmen onun İngiltere’de yaşama arzusundan kaynaklandığını söyledi.

Ayrıca Instagram’ın İngiltere’deki vergi indirimlerinden, teknoloji profesyonellerinin platformu büyütmekten ve kullanıcıları elde tutmaktan sorumlu olan ürün ekibini oluşturması için daha ucuz bir pazardan yararlanabileceğini de bildirdi.

Mosseri, halihazırda 4.000 Meta çalışanına ev sahipliği yapan ve şirketin Amerika Birleşik Devletleri dışındaki en büyük mühendislik merkezi olan Londra’da, Instagram’ın varlığını büyütürken “çılgın” bir işe alım planını da uygulayacak.

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Instagram’a sert bir rakip olarak ortaya çıkan Çin sosyal medya platformu TikTok, Londra’yı sessizce Avrupa’nın en büyük merkezlerinden biri haline getirdi. Uygulama, Meta gibi, şehirde büyük bir mühendis varlığına sahip.

Yaptığı son güncellemelerle TikTok’u taklit etmekle suçlanan Instagram, videolara öncelik verme planlarında geçen hafta U dönüşü yaptı.

Daha fazla videoya yer verme planı, platforma “TikTok olmaya çalışmayı bırak, sadece arkadaşlarımın sevimli fotoğraflarını görmek istiyorum” diyen bir gönderi paylaşan Kim Kardashian da dahil olmak üzere Instagram’ın önde gelen kullanıcılarından bazılarının eleştirilerini aldı.

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