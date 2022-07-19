TikTok’ta yeniden yapılanma adı altında işten çıkarmalar başladı

TikTok şirket çapında yeniden yapılanmanın bir parçası olarak personel çıkarmaya başladı.

Sozcu.com.tr

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Teknoloji devlerindeki işten çıkarmalar devam ediyor. Netflix ve Twitter’dan sonra bir haber de TikTok’tan geldi. Teknoloji haberleri paylaşan Wired’ın haberine göre; ABD merkezli bir TikTok çalışanı olan David Ortiz, pazartesi günü paylaştığı gönderide işinin yeni yapılanma nedeniyle sona erdiğini bildirdi.

Wired’ın haberinde, kaç TikTok çalışanının işten çıkarıldığını veya yeniden yapılanmanın bir parçası olarak risk altında olan toplam çalışan sayısı belirtilmiyor. Ancak ismi açıklanmayan bir TikTok çalışanı, Wired’a işten çıkarma sayısının 100’den az olacağını söyledi.

Bu kesintilerden önce, şirket diğer şirketlere göre ekonomik krizlerden etkilenmediğini ve gücünün yerinde olduğunu vurgulamıştı. TikTok küresel iş çözümleri başkanı Blake Chandlee, haziran ayında CNBC’ye, platformun ne reklam ne de kullanıcı sayısı açısından diğer şirketlerdeki gibi sorunlar yaşamadığını söylemişti.

İşten çıkarmalar, TikTok’ta yaşanan bir krizin hemen ardından gelmesiyle de dikkat çekiyor. Haziran ayında TikTok’un ana şirketi ByteDance’den mühendislerin Çin’den ABD kullanıcı verilerine defalarca eriştiğini ortaya çıkmıştı.

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