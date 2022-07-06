TikTok’taki meydan okuma ölüm getirdi: Video platformuna dava açtılar

Kısa video platformu TikTok'un başı meydan okuma videolarıyla dertte. Son olarak iki küçük kız çocuğunun hayatını kaybetmesi üzerine TikTok'a dava açıldı. Şirket, 'tehlikeli olduğunu bildiği ve kullanıcılarının ölümüyle sonuçlanabilecek tehlikeli içerikleri kasıtlı olarak tasarlamak'la suçlanıyor.

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

Video paylaşma platformu TikTok, meydan okuma videosu çekerken hayatını kaybeden 9 yaşındaki bir kız çocuğunun trajik ölümü yüzünden eleştirilerin hedefinde.

8 ve 9 yaşlarında olduğu belirtilen iki kız çocuğunun “blackout challenge” ismi verilen bir nevi ‘boğulma’ meydan okumasına katıldıktan sonra hayatlarını kaybettikleri öne sürüldü. Kız çocukların ailesi, çocuklarının ölümlerinden “tehlikeli” algoritmalarının sorumlu olduğunu iddia ederek sosyal medya platformuna dava açtı.

Ölen iki kızın ebeveynleri, Salı günü Los Angeles ilçe yüksek mahkemesine başvurarak kızlarının ölümünde TikTok’un da sorumluluğu olduğunu ifade etti.

Sosyal Medya Mağdurları Hukuk Merkezi (SMVLC) kurucu avukatı Matthew P Bergman, “TikTok’un bu iki genç kıza ölümcül içerik göndermesinden sorumlu tutulması gerekiyor” dedi. “TikTok, tehlikeli olduğunu bildiği ve kullanıcılarının ölümüyle sonuçlanabilecek tehlikeli içerikleri kasıtlı olarak tasarlamak için milyarlarca dolar yatırım yaptı.” sözleriyle sosyal medya platformunu suçladı.

‘HIZLA TIKTOK BAĞIMLISI HALİNE GELDİ’

Ailelerin yaptığı şikâyete göre, Teksaslı sekiz yaşındaki Lalani Erika Renee Walton, 15 Temmuz 2021’de TikTok’taki bir meydan okumayı denerken hayatını kaybetti.

Şikâyette, Lalani’nin Nisan 2021’de sekizinci doğum günü için bir telefon aldığı ve ‘hızlı bir şekilde TikTok videolarını izlemeye bağımlı hale geldiği’ belirtildi. TikTok’ta ünlü olma umuduyla sık sık şarkı söyleyip dans ettiği ve videolarını yayınladığı belirtildi.

Davada adı geçen diğer kurban ise dokuz yaşındaki Arriani Jaileen Arroyo oldu. Arroyo, 26 Şubat 2021’de beş yaşındaki erkek kardeşi tarafından bulundu. Küçük kız nefes almıyordu ve tüm müdahalelere rağmen hayata döndürülemedi…

Bu, ‘blackout challenge’ nedeniyle şirkete karşı açılan ilk dava değil. Mayıs ayında bu tehlikeli mücadeleye katıldıktan sonra boğularak ölen 10 yaşındaki bir kızın annesi, TikTok’a dava açmıştı.

İlginizi Çekebilir Instagram bir özelliğe veda ediyor: Amaç TikTok'la mücadele

İlginizi Çekebilir Silahla TikTok videosu çeken çocuk kendini vurdu