TikTok’tan yeni hamle: Müzik servisi üzerinde çalışıyor

TikTok'u bünyesinde bulandıran ByteDance bu defa müzik akış platformlarına rakip oluyor. Şirketin bir "TikTok Müzik" ticari markası için başvurduğu ortaya çıktı.

Sozcu.com.tr

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Son yıllarda özellikle gençlerin en çok tercih ettiği sosyal medya platformlarından biri olan TikTok, şimdi de kendi müzik akışı hizmetini başlatıyor olabilir.

Insider’ın haberine göre; ByteDance “TikTok Müzik” için ABD Patent ve Ticari Marka Ofisine ticari marka başvurusunda bulundu. Hizmet; kullanıcıların müzik, şarkı, albüm, şarkı sözü satın almasına, çalmasına, paylaşmasına, indirmesine, şarkılar hakkında yorum yapmasına izin verecek.

ByteDance’in Resso adında bir müzik akışı uygulaması hâlihazırda var, ancak yalnızca Hindistan, Brezilya ve Endonezya’da kullanılabiliyor.

Ticari marka başvurusu önce Avustralya’da, ardından 9 Mayıs’ta ABD’de yapıldı. Şirket ayrıca, diğer olası kullanım durumları olarak eğlence, moda, spor ve güncel olaylar alanında canlı ses ve video etkileşimli medya programlaması yayınlayabileceğini de söyledi.

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