TikTok’tan yeni hamle: Yalnızca yetişkinlere yönelik içerik, canlı yayın için yaş sınırı…

TikTok, yaptığı açıklamada yetişkinlere yönelik içeriklerin olacağı ve canlı yayın için de yaş sınırı getireceğini duyurdu.

Sozcu.com.tr

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ByteDance çatısı altındaki ve özellikle gençler arasında popüler bir platform haline gelen TikTok, paltformda yenilikler yapmaya devam ediyor. Şirket, izleyicilerini 18 yaş ve üstü ile sınırlamak isteyen platformdaki canlı yayıncılar için yalnızca yetişkinlere yönelik bir seçenek sunuyor.

TikTok, “Belki bir komedi rutini 18 yaş üstü insanlar için daha uygundur. Veya bir kullanıcı, zor bir deneyimi hakkında konuşmayı planlayabilir ve konuşmanın yetişkinlerle sınırlı olduğunu bilerek kendisini daha rahat hissedecektir ”diye yazdı.

Platform, geleneksel olarak “yetişkin” olarak kabul edilecek içeriğin çoğuna katı bir yasak getiriyor. Ayrıca uygulama, kendi canlı yayın yorumcularını ve etkileşimlerini denetlemek isteyen içerik oluşturuculara hatırlatıcılar ve öneriler göndermek için anahtar kelime filtreleme özelliğini de güncellediğini açıkladı.

YAŞ SINIRI YÜKSELDİ

Duyuruda dikkat çeken bir diğer yenilik ise yakında, yalnızca yetişkin kullanıcıların akış yapmasına izin verilecek olması. Şu anda, 16 yaşından büyük en az 1.000 takipçisi olan TikToker’lar canlı yayın yapabiliyor, ancak 23 Kasım’da bu yaş sınırı 18’e çıkacak.

TikTok, şirket blog gönderisindeki değişikliğin nedenini tam olarak açıklamadı, sadece değişimi, halihazırda var olan uygulama içi kademeli yaş kısıtlamalarının (para kazanmada 18+ sınırı ve doğrudan mesajlaşmada 16+ sınırı gibi) bir uzantısı olarak niteledi.

Hem yalnızca yetişkinlere yönelik yayın seçeneği hem de kimlerin yayın yapabileceğine ilişkin güncellenmiş yaş kısıtlaması, “topluluğumuzu güvende tutmaya yardımcı olmak için devam eden çalışmalarımız” başlığı altında listelendi.

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