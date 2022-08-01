TikTok’un yeni akımı araba hırsızlığını artırdı

Popüler sosyal medya platformu TikTok'ta ortaya çıkan yeni bir akım ABD'de araba hırsızlıklarını artırdı.

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Kısa video platformu TikTok’ta ortaya çıkan yeni bir akım, araba hırsızlığını artırdı.

TikTok ve YouTube’da yayınlanan viral “Kia Challenge” videoları, yalnızca bir USB şarj kablosu kullanarak bir arabanın nasıl çalınacağını anlatırken, videoların popülerleşmesinin ardından ABD’de araba hırsızlıklarında artış görüldüğü bildirildi.

Milyonlarca takipçisi bulunan TikTok hesabı 414HypeHouse dahil birçok kullanıcı tarafından paylaşılan videolar, Kia ve Hyundai marka araçları hedef alıyor. Videolarda, USB kablosu kullanarak araçlar çalıştırılıyor. Bazı videolarda “Kia Boys” olarak adlandırılan hırsızlar, çalıntı arabalarda dolaşıyor hatta onları çarpıyor.

HIRSIZLIKLAR YÜZDE 2500 ARTTI

ABD’nin Wisconsin eyaletinde videolar popüler olduğu günden bu yana, Hyundai ve Kia modellerinin çalınmasının araba hırsızlıklarının yüzde 66’sını oluşturduğu açıklanırken, rakamların geçen yıla oranla yüzde 2500 oranında arttığı açıklandı.

Florida’daki polis departmanı da sosyal medya paylaşımlarının ardından araba hırsızlığı konusunda “olağandışı bir eğilim gördüğünü” söyledi.

ABD’nin Texas, Cincinnati ve Ohio eyaletlerinde de Kia ve Hyundai model araçlara yönelik hırsızlıkların arttığı belirtildi.

USA TODAY’e gönderilen açıklamalarda hem Kia hem de Hyundai, hırsızlıkların farkında olduklarını ve tüm araçlarının Federal Motorlu Araç Güvenlik Standartlarını karşıladığını belirtti.

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