Türkiye, Instagram kullanımında dünyada 6’ncı sırada

2022 yılı verilerine göre dünyada en fazla Instagram kullanıcısına sahip ülkeler belli oldu.

Sozcu.com.tr

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Statista verilerine göre, dünyada en fazla Instagram kullanıcısına sahip ülkeler belli oldu.

Türkiye en fazla Instagram kullanan ülkeler arasında ilk 10'a girerken 52,15 milyon kişinin uygulamayı kullandığı kaydedildi. Listenin ilk sırasına yerleşen ülke 230,25 milyon kullanıcı ile Hindistan olurken, onu sırasıyla 159,75 milyon ile ABD, 119,45 milyon ile Brezilya, 99,15 milyon ile Endonezya, 63 milyon ile de Rusya takip etti. Listede sadece 20 ülke yer alırken, son sıraya yerleşen ülke 16,1 milyon ile Ukrayna oldu.

3 YILDA 18 MİLYONU AŞAN ARTIŞ

3 yıl önceki veriler incelendiğinde, Türkiye'deki Instagram kullanıcı sayısının 34 milyon olduğu ve 3 yılda 18 milyonun üzerinde artış yaşandığı görüldü.

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