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Türkiye’de Twitter çöktü

Son dönemde Elon Musk'ın satın alma girişimleriyle anılan dünyaca ünlü sosyal medya platformu Twitter bugün saat 15.00 itibariyle Türkiye'de çöktü.

Sozcu.com.tr
Yayınlanma: 15:19 - 14 Temmuz 2022 Güncellenme:
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Türkiye’de Twitter çöktü

Popüler sosyal paylaşım platformu Twitter, bugün 15.00 sularından itibaren çöktü.

Web sitesi ve platform takip platformları Twitter’a erişemeyenlerin sayısının saat 15.00’ten itibaren arttığına dikkat çekti.

Yetkililerden konuyla ilgili resmi bir açıklama gelmezken, internet sitelerine erişimin durduğu ve platformların çöküp çökmediğini analiz eden yabancı internet sitelerinde Twitter’a erişemeyenlerin sayısının 15.00’ten itibaren arttığı gözlendi.

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