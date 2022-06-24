Türkiye’den arsa baktığı iddia edilen Bill Gates yeni bir tartışma başlattı

Geçen yıl boşandıktan sonra soluğu Bodrum'da alan ve o dönemlerde adı "Arazi bakıyor" iddialarıyla anılan Microsoft'un kurucu ortağı ve dünyanın en zengin insanlarından biri olan Bill Gates, yeni bir arsa tartışmasının ortasına düştü.

Sozcu.com.tr

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Uzun yıllardır birlikte olduğu Melinda Gates’ten boşandıktan sonra geçen yıl Türkiye’ye gelen ve o dönemde “Güney sahillerinde arsa bakıyor” iddialarıyla gündeme gelen Bill Gates yeni bir arsa tartışması ile yeniden gündem oldu.

Bill Gates’le bağı olan Red River Trust isimli fonun geçen yıl ABD ile Kanada sınırına yakın bir noktada 809 hektarlık arsa satın aldığının ortaya çıkması hem bölgede hem de ülke genelinde tartışma yarattı. Dünyanın en zengin insanlarından biri olan Gates ile organik bağı olan kuruluşun bu arsayı 13.5 milyon dolara satın alması bölge sakinlerini kızdırdı.

Kuzey Dakota’da satılan bu arsanın bazı yasaları delmiş olabileceği belirtildi. Kuzey Dakota Başsavcısı Drew Wrigley, Red River Trust’a bir mektup göndererek bu arazinin nasıl kullanılacağı ile ilgili kapsamlı bilgi ve plan istediğini duyurdu. Kurumdan gelecek cevap doğrultusunda yasaların ihlal edilip edilmediği belirlenecek ve gerekirse yasal süreç başlayacak.

Eğer eyalet yasasını ihlal ettiği anlaşılırsa arazinin satışı ve ciddi para cezalarının da gündeme geleceği belirtildi. ABD merkezli haber ajansı Associated Press geçen yıl yayınladığı haberde Gates’in ABD’nin en büyük toprak sahiplerinden biri olduğunu öne sürmüştü.

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