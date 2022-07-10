Twitter, çalışanlarını uyardı: Elon Musk anlaşması hakkında tweet atmayın

Twitter, Elon Musk'ın teklifini geri çekmesiyle ortaya çıkan yeni bir krizle mücadele ederken, çalışanlarını da yaptıkları paylaşımlar hakkında uyarıyor.

Sozcu.com.tr

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Dünyanın en zengin insanları arasında yer alan, Tesla ve SpaceX CEO’su Elon Musk, nisan ayında çok kullandığı sosyal medya platformu Twitter’ı satın almaya karar vermiş ve 44 milyar dolarlık bir teklif sunmuştu.

Ancak Musk, satın alma sürecinde bot hesap sayısı gibi çeşitli pürüzler çıkararak devir işlemlerini bekletmişti. Son olarak Musk, platformu satın almaktan vazgeçtiğini söyleyerek Twitter’dan uzaklaşırken şirket yönetiminden de çeşitli hamleler geldi.

ÇALIŞANLARINI UYARDI

Twitter, Musk’a dava açtığını söylerken, çalışanlarına da anlaşma hakkında kamuoyuna açıklama yapmamaları talimatını verdi. Yönetim tarafından çalışanlara gönderilen e-postada, birleşmenin devam eden hukuki bir konu olduğu hatırlatılıyor.

Twitter’ın genel danışmanı Sean Edgett’in cuma günü çalışanlara gönderdiği notta şu satırlar yer alıyor:

“Bugün Elon Musk’tan sözde bir fesih bildirimi aldık ve Twitter kurulu yanıt olarak aşağıdaki açıklamayı yaptı (burada Başkanımız Bret Taylor’ın Tweetine bakın):

‘Twitter Yönetim Kurulu, Musk ile üzerinde anlaşılan fiyat ve şartlarda işlemi kapatmayı taahhüt ediyor ve birleşme anlaşmasını uygulamak için yasal yollara başvurmayı planlıyor. Mahkemede galip geleceğimizden eminiz.’

Bunun devam eden yasal bir konu olduğu göz önüne alındığında, birleşme sözleşmesi hakkında tweet atmaktan, herhangi bir yorum paylaşmaktan kaçınmalısınız. Mümkün olduğunca bilgi paylaşmaya devam edeceğiz, ancak bu arada paylaşabileceklerimiz konusunda çok sınırlı olacağımızı lütfen bilin.

Bunun belirsiz bir süreç olduğunu biliyorum; gösterdiğiniz sabır ve devam eden bağlılığınız için teşekkür ederiz.”

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