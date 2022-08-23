Twitter davası öncesi Elon Musk, Jack Dorsey’i mahkemeye çağırdı

Dünyanın en zengin ismi olan Tesla’nın sahibi Elon Musk’ın Twitter’ı almaktan vazgeçmesi sonrası başlayan hukuk sürecinde yeni bir gelişme yaşandı.

Sozcu.com.tr

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

Twitter'ı 44 milyar dolara alacağını açıklayan ancak daha sonra “şirketin sahte hesaplarla ilgili kendisine yeterli bilgiyi vermediğini” söyleyerek anlaşmadan çekilmeye karar veren Tesla'nın sahibi Elon Musk, Twitter'ın kurucu ortaklarından Jack Dorsey'i mahkemeye çağırdı.

BBC'nin haberine göre Musk'ın avukatları, Dorsey'in Musk'ın “platformdaki sahte hesaplarla ilgili net bilgi paylaşılmadığı” iddiasını desteklemesini istiyor. Dorsey'in bu konuda kanıt sunması bekleniyor.

Twitter, geçen ay Musk'a dava açmıştı. Şirket, Musk'ın daha az fiyat ödemek için Twitter'ın değerini düşürmek amacıyla sahte hesapları bahane ettiğini savunuyor.

Dava ekim ayında başlayacak ancak tarafların anlaşması halinde dava düşebilir.

İlginizi Çekebilir Twitter ve Elon Musk arasındaki savaş kızışıyor: Mesajları görmek istiyor