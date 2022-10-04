Twitter, tweet düzenleme seçeneğini kullanıma sunmaya başladı

Twitter, tweet düzenleme seçeneğini Kanada, Avustralya ve Yeni Zelanda'daki Blue abonelerine sunmaya başladı. Kullanıcılar, tweet'lerini yayınladıktan sonraki 30 dakika içinde düzenlemeyi gerçekleştirebilecekler.

Sozcu.com.tr

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Twitter sonunda beklenen özellik; tweet düzenleme özelliğini kullanıma sunmaya başladı.

Sosyal medya platformu, düzenleme seçeneğini artık Kanada, Avustralya ve Yeni Zelanda’da Twitter Blue kullanıcıları için göründüğünü ve onlara tweet’lerinde düzeltme yapma şansı verdiğini duyurdu. Twitter Blue, platformun özel özelliklere erişim sağlayan aylık 2,99 dolarlık abonelik hizmeti.

Twitter bu yılın başlarında düzenleme seçeneğini Twitter Blue’ya getireceğini duyurmuştu ve eylül ayında küçük bir kullanıcı grubuyla test etmeye başlamıştı. Başarılı test aşamalarından sonra da nihayet üç ülkede kullanıma sunuluyor.

Düzenleme seçeneği, kullanıcıların tweet’lerini gönderdikten sonra 30 dakika içinde en fazla beş kez düzenlemelerine olanak tanıyor. Ayrıca kullanıcılar, tweet’lerin düzenleme geçmişine de bakabilecekler.

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