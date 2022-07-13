Twitter, Elon Musk’a dava açtı

Twitter, 44 milyar dolarlık satın alma anlaşmasından çekilen Elon Musk'a dava açtı. Davayla ilgili açıklamada Twitter, Musk’ın şirketi “kamuoyunda alay konusu haline getirdiğini” belirtti.

Sozcu.com.tr

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Twitter, 44 milyar dolarlık satın alma anlaşmasından çekilen Elon Musk’a dava açtı. Şirket, Tesla'nın sahibi olan dünyanın en zengin insanlarından Musk’ın anlaşmaya uymasını talep ediyor.

Nisan ayında Twitter’ı 44 milyar dolara satın alma sürecini başlatan Elon Musk, geçen günlerde sosyal medya platformunu almaktan vazgeçtiğini bildirmiş ve şirketin borsada hisselerinin çakılmasına neden olmuştu. Musk, Twitter’ın sahte ve bot hesapların sayısıyla ilgili kendisini yanılttığını savunmuştu.

‘ŞİRKETİ ALAY KONUSU HALİNE GETİRDİ’

Davayla ilgili açıklamada Twitter, Elon Musk'ın “kamuoyunda alay konusu haline getirerek şirkete zarar verdiğini” belirtti. Dava dosyasında ise “Tesla hisselerinin son dönemde değer kaybettiği ve Musk'ın da bundan dolayı anlaşmadan çekilmek istediği” ifade ediliyor.

Musk ise davayla ilgili olarak Twitter hesabından “Oh, ironi” ifadesini paylaştı.

Bazı uzmanlar, Musk'ın anlaşmayı iptal ederken 1 milyar dolarlık ayrılık ücreti de dahil olmak üzere önemli bir yasal mücadeleyle karşı karşıya olabileceğini söylüyor.

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