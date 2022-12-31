Twitter ofis kapatma kararı aldı: Çalışanlar eve geçiyor

Dünyanın en zengin insanı Elon Musk tarafından 44 milyar dolara satın alınan sosyal medya şirketi Twitter, bir ofisini kapatma kararı aldı.

Sozcu.com.tr

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Tesla ve SpaceX'in CEO’su Elon Musk tarafından satın alınan Twitter, daralmaya gitmesi ve birçok üst düzey çalışanın işten çıkarılmasıyla uzun süre gündem olmuştu.

New York Times’ın haberine göre, Musk liderliğinde maliyetleri düşürmeye devam eden Twitter, ABD’nin Seattle şehrindeki ofislerini kapatıyor ve çalışanlarına evden çalışmalarını e-posta yoluyla söylüyor.



Twitter’ın artık yalnızca New York ve San Francisco’da ofisleri olacak. Bununla birlikte, şirketin San Francisco Körfez Bölgesi’ndeki genel merkezinin kirasını ödemediği de bildiriliyor.

KENDİ TUVALET KAĞITLARINI GETİRDİLER

Times’ın haberine göre şirket, Seattle ofisindeki temizlik ve güvenlik hizmetlerini kesmiş ve bazı çalışanları işe kendi tuvalet kağıtlarını getirmek zorunda kalmıştı.

Kasım ayında, Musk, Twitter’ın 7.500 kişilik iş gücünü yarıya indirdikten sonra Seattle ofislerinde 208 çalışan işini kaybetti. Musk’ın satın almasından bu yana iş gücü %75 azaldı.

Bu ayın başlarında Twitter’ı bırakmak üzerine bir anket başlatan Musk, yerine geçecek birini bulduğunda CEO olarak istifa etmeyi planladığını söyledi.





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