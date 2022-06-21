Twitter yönetim kurulu Elon Musk’ın 44 milyar dolarlık anlaşmasını onayladı

Twitter yönetim kurulu, şirketin 44 milyar dolarlık satışını onayladı. Böylece Elon Musk, Twitter'a sahip olmaya bir adım daha yaklaşmış oldu.

Sozcu.com.tr

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Elon Musk’ın geçtiğimiz aylarda Twitter’a sahip olma girişimleri devam ederken, yönetim kurulundan da onay geldi. Sosyal medya devinin yönetim kurulu, birleşme sözleşmesinin tavsiye edilebilir olduğuna ve birleşme sözleşmesinin öngördüğü diğer işlemlerin adil ve Twitter ile hissedarlarının çıkarlarına uygun olduğuna karar verdi.

Musk, sıklıkla kullandığı sosyal medya platformu Twitter’ı satın almak için çalışmalara devam ediyor. Tesala ve SpaceX CEO’sunun 44 milyar dolarlık teklifi Twitter tarafında masaya yatırılırken, Musk da spam hesaplarla ilgili bilgi talep ediyor.

Son gelişmelere göre platformun yönetim kurulundan da satış için onay geldi.

“ÇÖZÜLMEMİŞ KONULAR VAR”

Ancak Musk’ın yaptığı açıklamada, Twitter’ı devralmak için 44 milyar dolarlık hamlesinin sosyal ağdaki sahte kullanıcıların sayısıyla engellenmeye devam ettiğini söyledi. Musk, Katar Ekonomik Forumu’nda Twitter anlaşması hakkında konuştuğunda isteksiz davrandı ve bunun hassas bir konu olduğunu söyledi.

Musk, video bağlantısıyla katıldığı görüşmelere “Hâlâ çözülmemiş birkaç konu var. Çözüm bekliyoruz ve bu, çok önemli bir konu” dedi.

DÜNYA NÜFUSUNUN YARISINI TWITTER’A BEKLİYOR

Musk, Kuzey Amerika nüfusunun yüzde 80’ini ve dünya nüfusunun yarısını Twitter’a almak istediğini söyledi: “Bu, insanlara çekici gelen bir şey olması gerektiği anlamına geliyor, açıkçası kendilerini rahatsız hissettikleri veya tacize uğradıkları bir yer olamaz veya onu kullanmayacakları bir yer olamaz.”

Musk, ayrıca sık sık tartışma konularından biri haline ifade özgürlüğü için de şunları söyledi: “İfade özgürlüğü ile erişim özgürlüğü arasında büyük bir fark olduğunu düşünüyorum. Kamusal bir alanda aşağı yukarı istediğinizi bağırmanıza izin var. Ancak ne söylerseniz söyleyin, tartışmalı olsa da, tüm ülkeye yayınlanması gerekmez. Bu yüzden, genel olarak Twitter’ın, insanların istediklerini söylemelerine izin vermesi, ancak kullanıcı tercihine göre bunu kimlerin görebileceğini de sınırlaması gerektiğini düşünüyorum.”

2024’teki bir sonraki ABD başkanlık seçimi hakkındaki sorulara da kimi destekleyeceğine karar vermediğini, ancak bir adayın kampanyasına 20-25 milyon dolar sağlamaya hazır olduğunu söyleyerek yanıt verdi. Musk, daha önce Florida Valisi Ron DeSantis’i destekleyebileceğini belirtmişti.

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