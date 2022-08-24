Twitter’da işler kızışıyor: Eski çalışanının iddiaları ortalığı karıştırdı

44 milyar dolarlık satın alma girişimiyle başlayan Elon Musk ve Twitter arasındaki gerilimi, şirket içindeki karışıklıklar takip ediyor. Musk ve Twitter arasındaki sorun, mahkemeye kadar taşınırken, eski bir Twitter çalışanının Twitter'ın sahte hesap ve güvenlik açıklarıyla ilgili yanlış bilgi verdiğini iddia etmesi ortalığı karıştırdı.

Sozcu.com.tr

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Eski bir Twitter çalışanı, sosyal ağın ABD düzenleyicilerini siber güvenlik savunmalar ve sahte hesapları konusunda yanılttığını iddia etti.

Temmuz 2020’de şirkete yapılan büyük ve utanç verici bir saldırının ardından eski CEO Jack Dorsey tarafından görevlendirilen, siber güvenlik çevrelerinde “Mudge” olarak bilinen Peiter Zatko, bu yılın başında Twitter tarafından görevden alınmıştı.

Geçen ay Twitter’ın eski güvenlik lideri Zatko’yu temsil eden kâr amacı gütmeyen bir hukuk grubu, ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu, Adalet Bakanlığı ve Federal Ticaret Komisyonu ile Kongre üyelerine şikayette bulundu.

Zatko, Twitter’ın ABD Federal Ticaret Komisyonu ile yapılan siber güvenlik önlemleriyle ilgili bir anlaşmayı ihlal ettiğini iddia etti ve şirketi, sahte veya spam hesapların tespiti ve silinmesi konusunda aldatmakla suçladı.

BİR TARAFTA ELON MUSK, BİR TARAFTA ESKİ YÖNETİCİSİNİN İDDİALARI

Zatko’nun bu iddiaları Elon Musk ile anlaşmazlık yaşayan Twitter’ı tehlikeye sokuyor; çünkü Musk 44 milyar dolarlık teklifini sosyal medya platformunun sahte ve spam hesaplar konusunda şeffaf olmadığını ileri sürerek geri çekmişti. Twitter ise, Musk’ın teklifini geri çekmesiyle borsada düşüş yaşayarak zarara uğradığını ileri sürmüş ve satın alma işlemi durarak taraflar davalık olmuştu.

AJANLAR VERİLERE ULAŞIYOR

Musk ve Twitter arasındaki anlaşmazlık mahkemeye giderken Zatko’nun iddiaları ortalığı biraz daha karıştırıyor. Zatko, şirketin sistemlerine ve kullanıcı verilerine doğrudan denetimsiz erişim sağlayan yabancı ajanlar olduğunu iddia etti.

Bu ay, bir Twitter çalışanı da ülkenin yöneticilerini eleştiren kullanıcıların kişisel bilgilerini aktararak San Francisco federal mahkemesinde Suudi Arabistan adına casusluk yapmaktan suçlu bulundu.

DÜŞÜK PERFORMANS NEDENİYLE İŞTEN ÇIKARILMIŞ

Twitter ise Zatko’yu daha önce etkisiz liderlik ve düşük performans nedeniyle şirketten çıkardığını söyledi: “Zatko’nun iddiaları ve fırsatçı zamanlaması; dikkat çekmek ve Twitter’a, müşterilerine ve hissedarlarına zarar vermek için tasarlanmış görünüyor.”

Twitter’ın hisse fiyatı salı günü yaklaşık yüzde 7 düştü. Senato Ticaret Komitesi’ne başkanlık eden Richard Blumenthal, salı günü Federal Ticaret Komisyonu Başkanı Lina Khan’a, ihbarcının iddialarının soruşturulmasını talep etti.

Daha önce Facebook ifşalarıyla dikkat çeken Frances Haugen’i temsil eden Whistleblower Aid, Zatko’nun da temsilcisi olarak görev alıyor ve Zatko’nun başka bir yorumu olmadığını söylüyor.

ZATKO MAHKEMEYE ÇAĞIRILBİLİR

Musk’ı temsil eden Avukat Alex Spiro ise “Bay Zatko için bir mahkeme celbi yayınladık ve bulduklarımızın ışığında onun ve diğer kilit çalışanların ifadelerini merak ediyoruz” dedi.

Pazartesi günü, Musk’ın hukuk ekibi, kasım ayında Twitter’ın CEO’luğundan istifa eden Dorsey’e de bir mahkeme celbi göndererek kendisi ile yöneticiler arasında sahte hesapların nasıl ele alındığı ile ilgili iletişim kurulmasını istedi.

Twitter ise son gelişmeler üstüne yeni hamlelerde bulundu. Şirket, yanlış bilgi ve spam ekiplerini birleştirme kararı alırken Parag Agrawal da çalışanlara bir e-posta gönderdi.

Reuters’ın haberine göre; bir Twitter sözcüsü, yanlış bilgi ve spam ekiplerini birleştirmenin ileride tüm önemli rollerin yerine getirilmesi için en iyi yol olabileceğini söyledi.

TWITTER CEO’SU ÇALIŞANLARA SESLENDİ: “TUTARSIZ BİR HİKAYE”

Twitter CEO’su Parag Agrawal da çalışanlara gönderdiği bir e-postada şirketi savundu ve Zatko’nun şikayetinin tutarsızlıklar ve yanlışlıklarla dolu olduğunu belirtti. Bloomberg tarafından elde edilen notta şu satırlara yer verildi:

“Ocak 2022’de etkisiz liderlik ve düşük performans nedeniyle görevden alınan eski bir Twitter yöneticisi olan Mudge Zatko tarafından Twitter’ın gizlilik, güvenlik ve veri koruma uygulamalarına ilişkin iddiaları var. İddiaları gözden geçiriyoruz, ancak şimdiye kadar gördüğümüz, tutarsızlıklar ve yanlışlıklarla dolu ve önemli bir bağlam olmadan sunulan yanlış bir hikaye.”

Agrawal açıklamasına Twitter ile ilgili haberlere karşı çalışanlarını uyararak devam ederken şu satırlarla notuna son verdi: “Hepinizin birlikte yaptığımız işlerden ve bize yol gösteren değerlerden büyük gurur duyduğunu biliyorum. Bir şirket olarak dürüstlüğümüzü savunmak için her yolu deneyeceğiz.”

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