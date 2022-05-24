Üç gün içinde Dünya’nın yakınından dev bir asteroit geçecek

Empire State Binası'nın dört katı büyüklüğünde bir asteroit, sadece üç gün içinde Dünya'nın yakınından geçecek. Nasa'ya göre; 7335 adlı asteroit, 27 Mayıs'ta Dünya'nın 2,5 milyon mil yakınında olacak.

Sozcu.com.tr

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7355 asteroit, üst üste yığılmış 1.000 kişi kadar uzun ve Empire State Binası’nın dört katı büyüklüğünde. Bununla birlikte, asteroit Dünya için acil bir tehdit oluşturmuyor. Nasa’ya göre, asteroidin sadece üç gün içinde geçmesi bekleniyor. Dev kaya, NASA’nın bu hafta yakın yaklaşımlar yapmayı beklediği birkaç nesneden sadece biri.

NASA, gezegen için tehlike oluşturabilecek potansiyel nesneleri takip ediyor. Şu an için uzay ajansı Dünya için tehdit oluşturan bir gözlem de bulunmadı. Şu anda 2.000 asteroit kuyruklu yıldız ve diğer nesneleri takip ederken, aynı zamanda olası yeni asteroitleri tanımlıyorlar.

Nasa, önümüzdeki birkaç yüz yıl içinde Dünya’ya çarpacak büyük bir nesne olmadığına inanıyor. Dev bir çarpışma olasılığının çok düşük olduğu düşünülüyor.

NASA, “Nasa, şu anda Dünya ile çarpışma rotasında olan hiçbir asteroit veya kuyruklu yıldız bilinmiyor, bu nedenle bir çarpışma olasılığı oldukça küçük. Aslında, önümüzdeki birkaç yüz yıl içinde hiçbir büyük nesnenin Dünya’ya çarpması muhtemel değil.”

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