Üç yıl içinde iki kara deliğin çarpışması bekleniyor

Bilim insanları, yaklaşık bir milyar ışık yılı uzaklıktaki bir galaksinin, çarpışmaya hazır iki süper kütleli kara deliğe ev sahipliği yapmasını bekliyor.

Sozcu.com.tr

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Yeni bir çalışma, önümüzdeki üç yıl içinde iki kara deliğin kesişebileceğini belirtiyor.

Çarpışmanın gerçeklemesi halinde gök bilimciler kara delikler hakkında daha çok şey öğrenmeyi ve hatta evrenin gizemleri hakkında yeni bilgiler edinmeyi umuyor.

Bilim insanları, iki süper kütleli kara deliğin, SDSS J1430+2303 galaksisinin merkezinde yer aldığına inanıyor. Ancak bu iki süper kütleli kara deliğin çarpışması ve hatta varlığı kesin değil. Çünkü bir milyar ışık yılı uzaklıkta, SDSS J1430+2303’ün merkezinde tam olarak neler olduğunu söylemek zor.

Çalışma, şimdiye kadar SDSS J1430+2303’te ortaya çıkan bulguları detaylandırıyor. Şu anda, galaksideki ışık dalgalanmaları, birbirine yakınlaşan iki çarpışan kara delik gibi görünebilir; ancak, tamamen başka bir şey de olabilir.

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