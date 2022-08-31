Uçan arabalar sonunda geliyor… Switchblade test süreci için onay aldı

14 yıllık geliştirme sürecinden sonra, üç tekerlekli uçan spor araba Samson Switchblade nihayet uçuş testlerine başlamak için onay aldı.

Sozcu.com.tr

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Standart boyut

Samson Sky tarafından oluşturulan ve yaklaşık 3 milyon TL (145 bin Sterlin) değerindeki prototip araç, saatte 200 mil (saatte 322 km) hıza kadar uçabiliyor.



Araçlar yerdeyken üç tekerleği üzerinde durarak da gidebiliyor. 5,1 m uzunluğunda ve 1,8 m genişliğinde olup bir garaja sığacak kadar da küçük.

Ancak bir havaalanına ulaştığında, kanatları açılıyor ve kuyruğu üç dakikadan daha kısa bir sürede çıkarak aracın gökyüzüne çıkmasına izin verir.

Daily Mail’de yer alan habere göre, Switchblade, test sürecine başlamak için ABD hükümetinin havacılık otoritesi Federal Havacılık İdaresi’nden (FAA) onay damgasını aldı.

“KENDİN YAP” PROJESİ KAPSAMINDA

Alıcının kiti satın aldıktan sonra aracın yüzde 51’ini inşa etmesi gerekiyor, çünkü FAA sınıfı uçak “Deneysel / Evde Üretilme” kategorisinde yer alıyor.

Ayrıca 113 litrelik yakıt deposunun yeniden doldurulması gerekmeden önce 724 km yol kat edebiliyor.

İndikten sonra, pilot nihai varış noktasına ulaşana kadar kanatları ve kuyruğu güvenli bir şekilde istiflenmiş olarak hızla sürüş moduna geri dönebiliyor.

Araç, artık yüksek hızlı taksi testinden başlayan ve havada uçuş testine kadar uzanan bir dizi denemeden geçebilecek.

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