Uçuğun sebebi Bronz Çağ’daki öpüşme alışkanlıkları olabilir mi?

Araştırmacılar, uçuk çeşitlerinin Bronz Çağı göçlerinin ardından yaygınlaştığını ve bununla birlikte gelen öpüşme pratiğinden bir destek almış olabileceğini söylüyor.

Sozcu.com.tr

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İngiltere’deki Cambridge Üniversitesi’nden bilim insanları, herpes simpleks virüsünün ilk antik DNA örneklerini analiz ettiler ve bir varyantın yaklaşık 4500 yıl önce diğerlerini geride bırakarak bugünkü baskınlığının yolunu belirlediğini buldular.

Guardian’ın haberine göre, çalışmada virolog olan Dr. Charlotte Houldcroft, “Bugün Avrupa’daki varyantların tümü Bronz Çağı’nda bir atayı paylaşıyor. Bundan önce varyantlar vardı, ancak bunlar muhtemelen insan davranışı nedeniyle değiştirildi” dedi.

Herpes simpleks virüsü veya HSV-1, dünya çapında yaklaşık 4 milyar insanı enfekte ediyor. Milyonlarca yıl önce, insanların primat akrabalarından ayrılmadan önce ortaya çıktığı düşünülüyor. Ancak eski herpes DNA’sının eksikliği, bilim insanlarını, insanlar Afrika’dan yayıldığından beri nasıl evrimleştiği konusunda belirsiz bıraktı.

“ÖPÜŞMEK, VİRÜSÜ YAYMANIN EKSTRA BİR YOLU”

Science Advances’te yazan ekip, yaklaşık 3.000 arkeolojik bölgeden elde edilen antik DNA’yı nasıl taradıklarını ve herpes enfeksiyonu olan İngiltere, Hollanda ve Rusya’dan sadece dört kişiyi nasıl bulduklarını anlatıyor.

Ancak bilim insanları, yayılma esnasında başka bir faktörün devreye girmiş olabileceğini öne sürüyor. Öpüşmek, kültürel bir norm olmaktan çok, batıya göçlerle birlikte gelmiş ve virüsün yayılması için yeni bir yol sağlamış olabilir.



Houldcroft, “Evrensel bir insan davranışı olmadan öpüşen bir grup insan varsa, bu virüsü yaymanın ekstra bir yolu” dedi.

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