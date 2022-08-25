Ünlü bilim insanından iklim değişikliği uyarısı: Türkiye’den İzmir’i işaret etti

Türkiye ile birlikte Avrupa bu yıl aşırı sıcaklık, kuraklık, orman yangınları ve aşırı hava durumuyla mücadele ederken komşu Yunanistan'ın başkenti Atina, Eleni Myrivili isimli bilim insanını "Sıcaklıktan Sorumlu Genel Müdür" işe alarak bir ilke imza attı. Başarılı kadın Sözcü.com.tr'ye konuşarak hem bu yeni mesleği hem de Türkiye'deki risk altındaki şehri anlattı.

Yiğit Can KAYTMAZ

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Aşırı hava sıcaklıkları, kuraklık, sel baskınları, orman yangınları ve yağışlar derken bütün dünya küresel ısınmanın etkilerini her geçen gün daha da hissediyor… Birçok ülke karbon salınımını azaltmak için belirli anlaşmalara imza atarken henüz bunların bir etkisi de net bir şekilde görülmedi.

Komşu Yunanistan’ın başkenti Atina da bu durumla ilgili dikkat çekici bir adım attı… Atina Belediyesi, Avrupa’nın ilk “İklim Değişikliği Uzmanını” göreve aldı. Atina belediyesi Eleni Myrivili isimli bilim insanını “Sıcaklıktan Sorumlu Genel Müdür” olarak atadı. Sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımlar ve TED konuşmasıyla dikkatleri üzerine çeken Myrivili, Sözcü.com.tr’ye konuştu. Hem bu pozisyonun detaylarını hem de yapılması gerekenleri açıklayan Myrivili, Türkiye ile Yunanistan’ın coğrafi olarak birbirine benzediğine vurgu yaparak bazı uyarılarda da bulundu.

Myrivili, ilk olarak görevinin insanlarda farkındalık yaratmak olduğunu söylerken, “Artık yeni bir çağdayız ve hava giderek ısınıyor ve daha uzun süreler boyunca ısı dalgalarına maruz kalıyoruz. Biz ayrıca sağlık durumu iyi olmayanları korumaktan da sorumluyuz. Şehirlerimizin koruma kapasitesini artırmalıyız” dedi. Ünlü bilim insanı şehir tasarımlarının da değişmesi gerektiğini dile getirerek, “Yoğun betonlaşmanın olduğu şehirlere doğayı getirmeliyiz ve doğal su kaynaklarını şehrin soğutulması için doğru bir şekilde kullanmalıyız” ifadesini kullandı.



Son dönemde aşırı hava durumlarının küresel ısınmayla doğrudan bağı olduğunu ve bu durumun hem da sık hem de daha yoğun görüleceğini söylerken, “Bu durum artık normalimiz haline gelecek. Küresel ısınma hakkında uzun zamandır konuşuyoruz fakat aşırı hava sıcaklıkları ve şehirlerin buna nasıl adapte olmasıyla ilgili konuşmalarımız kısıtlı” yorumunu yaptı.

Şehir merkezleriyle şehrin dışındaki bölgelerin arasındaki sıcaklık farkının olduğuna dikkat çeken Myrivili, “Bizim üzerinde olduğumuz doğu Akdeniz bölgesi çok daha hassas zira bu bölgeler gezegenin diğer bölgelerinden çok daha hızla ısınıyor” dedi. Atina belediyesindeki işi sayesinde aşırı sıcaklıkların etkisini azaltmaya çalıştıklarını söyleyen Myrivili, “Daha çok yeşil ve mavi altyapı oluşturarak sıcaklıkları azaltmayı planlıyoruz. Bunlar aşırı sıcaklara karşı en kuvvetli silahımız” ifadesini kullandı.

İZMİR’İ İŞARET ETTİ

Ege Denizi’ni paylaştığımız Yunanistan ile Türkiye arasındaki benzerlikleri ve neler yapılabileceğini sorduğumuzda ise Myrivili, hem Türkiye’de hem de Yunanistan’da bazı riskli bölgelere işaret etti.

Myrivili bu konu hakkında, “Çok betona boğulan ve çok az doğal yeşillik alan bölgelerdeki yapıların değişmesi gerekiyor. Türkiye ve Yunanistan hem yoğun yerleşimin olduğu hem aşırı betonarmenin olduğu bölgeler. Bu sebeple aşırı sıcaklıklar buralarda görülüyor. Aklıma gelen şehirler Yunanistan’da Larissa ve Türkiye’de de İzmir. Bunun üstesinden gelmek için ise şehirler değişmeli ve uzun yeşil koridorlar oluşturmalı, gölgelik alanlar yaratmalı ve bu şehirleri yazın daha yaşanabilir kılmalıyız” ifadesini kullandı.

Sıradan vatandaşların aşırı sıcaklık ve ekstrem hava değişikliklerine karşı ne yapması gerektiği konusunda da tavsiye veren bilim insanı, “Sıradan insanlar ağaç dikmeli, suya ihtiyacı olan ağaçları sulamalı. Özellikle yaşlı ağaçlar yerine yeni ağaçları sulamalılar çünkü en çok onların suya ihtiyacı var” dedi.

AŞIRI SICAKTAN KORUNMAK İÇİN TAVSİYE

İnsanların balkon ve teraslarında bitki yetiştirmesinin sıcaklığı azaltabileceğine dikkat çekilirken binaların beyaza boyanmasının da aşırı ısınmayı engelleyeceğini dile getirdi. Myrivili, aşırı sıcakların yaşandığı günlerde yalnız yaşayan yaşlı bireylerin, hamilelerin ve çocukların sık sık kontrol edilmesi gerektiğini de söyledi.

Sokak hayvanlarına da su verilmesi gerektiğini dile getiren Myrivili, “Türkiye’de ve İstanbul’da sokak hayvanlarını besleme ve su vermenin çok yaygın olduğunu biliyorum. Dolayısıyla siz bu konuda bizden daha iyisiniz. Ayrıca aşırı sıcak havalarda evcil hayvan sahipleri asfalt ve kaldırımların ne kadar sıcak olabileceğini unutabiliyor. Buna da dikkat edilmesi gerek” yorumunu yaptı.

Myrivili ayrıca, aşırı sıcak olan günlerde bol su içilmesini, ağır yemekler yenmemesini, alkol ve şekerli içecekler tüketilmemesini tavsiye etti.

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