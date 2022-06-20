Uygulama yoluyla ilaç sağlayan implantlar hapların yerini alabilir mi?

Bilim insanları, elektronik implantların bir düğmeyle ilaç verebildiğini ve ufukta bir sağlık devrimi olduğunu söylüyor.

Sozcu.com.tr

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İsveç’teki Chalmers Teknik Üniversitesi’nden araştırmacılar, molekülleri serbest bırakmak için elektrik sinyallerini kullanan bir malzeme icat ederek “uzaktan kumandalı” ilaçlara doğru bir adım attılar. Buna göre, elektronik implantlar gelecekte günlük hapların yerini alabilir ve bir düğmeye dokunarak ilaç verebilir.

Daily Mail’de yer alan habere göre, veriler, insanların yaklaşık yüzde 50’sinin kendilerine yazılan ilaçları doğru bir şekilde almadığını gösteriyor. Bu da, dozaj çizelgesini takip etmek istemedikleri veya yapamadıkları için sağlıklarını riske attıklarını ortaya koyuyor.

UZAKTAN KUMANDALI BİR SİNYAL GİBİ

Araştırmacılar, bir prototipin bir yıl içinde hazır olabileceğini söylüyor. Bir santimetreden daha küçük olabilir ve bir akıllı telefon uygulaması kullanılarak çalıştırılabilir.

Angewandte Chemie dergisinde yayınlanan çalışmanın başındaki isim Gustav Ferrand-Drake del Castillo şunları söyledi: “Çalışmayı, bir hastada yeni bir ilaç dozu ihtiyacını ölçen bir doktor veya bilgisayar programı gibi hayal edebilirsiniz. Tam da ihtiyaç duyulan doku veya organda bulunan implanttan ilacın salınımını aktive eden uzaktan kumandalı bir sinyal görevi görüyor.”

Birçok araştırmacı, belirli bölgelerdeki ağrıyı hedef almak için romatoid artrit gibi rahatsızlıkları olan insanlara yardımcı olması umulan benzer implante edilebilir ilaç dağıtım cihazları üzerinde çalışıyor.

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