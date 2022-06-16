Uzaylı istilası hakkında tüyler ürperten tahminler… Dört önemli isim uyardı

Bilim insanlarından medyumlara birbirinden ünlü isimler uzaylı istilası hakkındaki tüyler ürperten açıklamalarıyla dikkat çekiyor. Bugün bazıları hayatta olmasalar da şimdiye kadarki isabetli öngörüleriyle pek çok insanın kendilerine kulak vermesini sağladılar.

Sozcu.com.tr

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Son günlerde NASA’nın da odağına aldığı konulardan biri haline gelen uzaylılar her zaman bilim dünyasının en tartışmalı sorularından biri oldu.

Yıllardır gündeme gelen kehanetlerden biri de gezegenimizin uzaylı istilasına uğrayacak olması. Elbette bu tür tahminlerde bulunan yüzlerce insan var, hatta bazıları bunun ne zaman olacağı konusunda kesin tarihler de veriyor. Örneğin; pek çok dünya olayını da doğru bir şekilde öngören bir psişiğe göre, uzaylılar bu yılın başlarında gezegenimize geliyor olabilir.

Özellikle şimdiye kadar yaptıkları isabetli tahminlerle dikkat çeken dört kişinin de uzaylıların istilası konusunda uyarması bazı kehanet meraklılarının dikkatini çekti.

BABA VANGA

Baba Vanga, 1911 ile 1996 yılları arasında Bulgaristan’da yaşamış ve hayatını gelecek hakkında endişe verici tahminler yaparak geçirmiş, gözleri görmeyen bir bitki uzmanıydı.

Ölümünden önce ünlü kâhin, 2022’nin sonunda uzaylıların gezegenimizde yaşam aramak için bir asteroit göndererek Dünya’yı istila edeceği kehanetinde bulundu. Uzaylıların barış içinde gelmeyeceklerinin altını çizen Baba Vanga, “Uzaylı gemiler Dünya’ya saldıracak ve şehirleri bombalayıp insanları esir alacaklar” dedi.

Baba Vanga geçmişte 11 Eylül saldırıları, 2004 tsunamisi ve Barack Obama’nın seçilmesi gibi pek çok olay için doğru tahminlerde bulunmuştu.

URI GELLER

İsrailli-İngiliz illüzyonist, sihirbaz ve medyum Uri Geller da uzaylıların gezegenimizi istila etmek üzere olduğu konusundaki öngörüsünde kararlı.

Geller, geçtiğimiz günlerde Instagram’da şu duyuruyu yaptı: “Evrendeki radyo dalgalarını haritalayan bir ekip, saatte üç kez dev bir enerji patlaması yayan olağandışı bir şey keşfetti ve bu, gök bilimcilerin daha önce gördüğü hiçbir şeye benzemiyor. Bunun bizimkinden çok daha üstün bir uzaylı zekâsıyla bağlantılı olduğuna şüphe yok. Mesajları deşifre etmeye başlayın!”

Geller daha önce de uzaylıların yakında insanlarla temas kuracağını ileri sürmüştü: “Muhtemelen Beyaz Saray’ın bahçesine veya başka bir yere inecekler. Uzaylılarla karşılaşmalar hakkındaki tüm bilim kurgu filmlerimiz gerçek olacak.”

NICK POPE

Nick Pope, bir zamanlar Birleşik Krallık Savunma Bakanlığı’na UFO araştırmacısı olarak hizmet etmiş bir İngiliz gazeteci. Bu yılın başlarında Blaze TV’nin Indistinguishable From Magic programında konuşan UFO uzmanı, “Uzaylıları bulursak ya da onlar bizi bulursa, dünya sonsuza dek değişecek” uyarısında bulundu.

Pope, “Eğer dünya dışı yaşam bulursak ve bu bir sinyal almaktan veya uzaylı mikropları bulmaktan daha fazlasıysa, ET’deki sevimli uzaylı gibi dostça mı olacaklar, yoksa buraya bizi yok etmeye mi gelecekler?” dedi.

Başka bir profesörden alıntı yapan Pope, “Bizi tehdit edebilecek herhangi bir uygarlık zaten bizden haberdardır” diyerek uzaylılar konusundaki endişesini de dile getirdi.

STEPHEN HAWKING

Stephen Hawking, 2018’de ölmeden önce uzaylılar hakkında oldukça ilginç şeyler söylemişti. Bilim insanı, Discovery Channel’a 2010 yılında yayınlanan bir belgeselde uzaylılarla temas kurmanın insanlar için olumlu bir sonucu olmayabileceğini söyledi: “Bu tür gelişmiş uzaylılar, ulaşabilecekleri tüm gezegenleri fethetmek ve kolonileştirmek isteyen göçebeler olabilir. Sınırların ne olacağını kim bilebilir?”

2016’daki bir başka Discovery Channel belgeselinde de şunları söyledi: “Uzaylılar bizi ziyaret ederse, sonuç, Kolomb’un Amerika’ya indiği zamanki gibi olur ki bu da yerli Amerikalılar için pek iyi olmadı.”

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