Uzmanlar açıkladı: Elektrik faturasından tasarruf etmek için…

Son dönemde enerji fiyatlarındaki artış vatandaşa zor zamanlar yaşatırken, uzmanlar, elektrik faturalarından tasarruf etmek için 7 öneri sıraladı.

Sozcu.com.tr

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

Rusya’nın Ukrayna’yı işgalinin ardından Moskova’ya uygulanan yaptırımlar ve küresel enflasyondaki artış nedeniyle Avrupa’nın pek çok ülkesinde enerji krizi yaşanırken, Türkiye de bu durumdan direkt olarak etkilenen ülkeler arasında.

Türkiye’de elektrik faturalarındaki büyük artış vatandaşa zor zamanlar yaşatıyor. Son bir sene içerisinde elektrik fiyatlarında yüzde 108’i aşan artış yaşanırken, son olarak 1 Haziran’da Buna göre, konut ve tarımsal faaliyetlerde kullanılan elektriğe yüzde 15, sanayi ve ticarethane abonelerinin tarifesine ise yüzde 25 zam yapıldı.

Elektrik faturalarının hane halklarının canını yakmaya başladığı şu günlerde İngiliz uzmanlardan faturalarla ilgili dikkat çeken uyarılar geldi. İngiliz The Sun gazetesi, çeşitli elektrikli cihazların çalıştırılmasının maliyetini hesaplarken, aynı işlemi farklı bir cihaz kullanarak gerçekleştirmenin faturaya ne kadar katkı sağlayacağını da hesapladı.

Peki suyu ocakta mı kaynatmak daha hesaplı yoksa su ısıtıcısında mı? Fırın mı daha çok enerji tüketir tost makinesi mi? İşte günlük kullandığınız ürünlerden yola çıkarak İngiliz uzmanların elektrik faturanızın maliyetini düşürmek için sunduğu 7 öneri;

Elektrikli cihaz tarafından kullanılan elektrik enerjisi gücü P olarak nitelendirilmektedir.

1- KETTLE MI OCAK MI?

Bir litre suyu ısıtıcıda mı kaynatmak daha hesaplı ocakta mı? Bu sorunun cevabını arayan uzmanlar, bir litre suyu hem ocakta hem de su ısıtıcısında kaynattı.

Önce bir litre suyu bir su ısıtıcısında kaynattılar, kapattıktan sonra yumurtayı su ısıtıcısına attılar ve yumurtayı pişmeye bıraktılar.

Enerji maliyeti 5p’nin biraz üzerindeydi. Buna karşılık, yumurtayı ocakta kaynatmak 7.5p gibi bir enerji harcadı. Belki çok fark yok ama yine de bu yöntemle yıllık faturanızda değişiklik yapmanız mümkün…

2- FIRIN MI TOST MAKİNESİ Mİ?

Tost ekmeğini fırında kızartmak size 3.4p’ye mal olurken, tost makinesinde kızartmak yalnızca 2,3 p enerji harcar…

3- MİKRODALGA MI FIRIN MI?

Annelerimizden ünlü şeflere mikrodalgayı bir pişirme yöntemi olarak görmeseler de hem daha pratik hem daha ucuz olduğu aşikar. İngiliz uzmanlar, bir patatesin 190 drece fırında 1 saat boyunca 24,6 p maliyetle piştiğini belirtirken, aynı işlemi mikrodalgada yapmak sadece 10 dk sürdü ve 0,4 p gibi bir maliyeti vardı…

Yani çok daha ekonomik.

4- DUŞ MU KÜVET Mİ?

İngiliz uzmanlara göre, bir küveti doldurmak yaklaşık 80 litre suya ihtiyaç duyarken, ısınmasıyla birlikte harcanan elektrik duşa oranla daha uygundur.

Yani eğer hem duş hem küvete sahipseniz küveti tercih edebilirsiniz. Sırf duşunuz varsa maliyet açısından uzmanlar dört dakikayı aşmamanızı tavsiye ediyor….

5- ŞARJ ALETİNİ FİŞTE BIRAKMAK

Telefonunuzu tüm gece şarj etme alışkanlığınız varsa uzmanlar bunu bir daha gözden geçirmenizi istiyor. Çünkü telefon şarj olsa bile şarj aletinin prize takılı kalması ciddi bir maliyete yol açabilir…

İngiltere’de şarj cihazını prizden hiç çıkarmadıysanız, bu, yılda 14,50 sterlin (yaklaşık 300 TL) gibi bir ek masrafa neden olurken, dört kişilik bir aile için bu rakam 1200 TL’ye kadar da çıkabilir…

6- ELDE YIKAMAK MI BULAŞIK MAKİNESİ Mİ?

Uzmanlar, lavaboda bulaşık yıkamanın makine kullanımına göre dört kat pahalı olduğunu açıkladı.

7- PRİZE TAKILI BIRAKILAN CİHAZLAR

TV’leri, oyun konsollarını ve diğer elektronik cihazları prizden çıkarmadan kullanmak aslında faturanıza yük bindirebilir… Bu cihazlar fişten çekilmediği sürece açık olmasa da enerji harcamaya devam eder.

Mesela oyun konsolunu açık bırakmak yılda 761 TL’ye kadar fazla para ödemenize neden olabilir…

İlginizi Çekebilir Elektrik, gaz faturası bakanlıkları da zorladı

İlginizi Çekebilir Tehlike kapıda! Elektrikte kesintiler yeniden başlayabilir

İlginizi Çekebilir Uzmanlar uyarıyor: Elektrik faturanızın yüzde 23'ü hiç kullanılmayan cihazlar yüzünden